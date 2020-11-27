На Рівненщині матір намагалася зарізати власного неповнолітнього сина. ФОТО





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Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин нанесла удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті. Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.



Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.



Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.



Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані. Чоловік на момент скоєння злочину спав у іншій кімнаті. Відомо, що жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.



Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції сьогодні, 23 квітня, близько 05:30 надійшло повідомлення від 15-річного жителя села Біла Криниця, що йому матір завдала ножове поранення.Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 40-річна жінка умисно та протиправно із невідомих поки причин нанесла удар кухонним ножем у груди синові, коли він спав у своїй кімнаті. Хлопець сам викликав «швидку». Медики доставили потерпілого до лікарні, де у нього діагностували непроникаючу рану грудної клітки. Після надання допомоги його відпустили додому.Слідчі Рівненського районного управління поліції затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом замаху на умисне вбивство вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 КК України.Слідчі дії тривають. У рамках кримінального провадження будуть призначені ряд експертиз, зокрема і судово-психіатрична.Як з’ясували поліцейські, жінка збиралася розлучатися із чоловіком та перебувала у депресивному стані. Чоловік на момент скоєння злочину спав у іншій кімнаті. Відомо, що жодних конфліктів між рідними напередодні не виникало.Сім’я благополучна, на жодних профілактичних обліках не перебувала. Обоє батьків офіційно працевлаштовані, а 15-річний син навчається в одному із загальноосвітніх закладів Рівного та характеризується позитивно.

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