Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 24 квітня





Вночі та вранці в повітрі сильні заморозки 0,-5⁰. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0,-5° морозу, вдень 5-10° тепла.



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У Луцьку завтра, у суботу, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в повітрі сильні заморозки 0,-2⁰. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0,-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

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