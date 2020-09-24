У Луцьку - масштабна толока: взялися і за ботанічний сад.ФОТО
Сьогодні, 23:03
На території Луцької міської територіальної громади впродовж тижня відбувається екологічна толока «Чисте довкілля».
Прибирання на території міста проводиться на 25-ти локаціях, проте основна увага зосереджена на прибережній зоні річки Стир. Наводять лад й у великих скверах нашого міста, ботанічному саду на Потебні та оглядовому майданчику поблизу Львівської.
За інформацією міськради, деякі підприємства, громадські організації та мешканці різних мікрорайонів виявили ініціативу і за сприятливої погоди виходили на прибирання.
Однією із локацій, де прибирали в п’ятницю, 23 квітня, став ботанічний сад на вулиці Шопена. Сюди на толоку приїхали депутати Луцької міської ради, а також – місцеві жителі.
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Прибирання на території міста проводиться на 25-ти локаціях, проте основна увага зосереджена на прибережній зоні річки Стир. Наводять лад й у великих скверах нашого міста, ботанічному саду на Потебні та оглядовому майданчику поблизу Львівської.
За інформацією міськради, деякі підприємства, громадські організації та мешканці різних мікрорайонів виявили ініціативу і за сприятливої погоди виходили на прибирання.
Однією із локацій, де прибирали в п’ятницю, 23 квітня, став ботанічний сад на вулиці Шопена. Сюди на толоку приїхали депутати Луцької міської ради, а також – місцеві жителі.
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