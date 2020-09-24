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У Луцьку - масштабна толока: взялися і за ботанічний сад.ФОТО

У Луцьку - масштабна толока: взялися і за ботанічний сад.ФОТО
На території Луцької міської територіальної громади впродовж тижня відбувається екологічна толока «Чисте довкілля».

Прибирання на території міста проводиться на 25-ти локаціях, проте основна увага зосереджена на прибережній зоні річки Стир. Наводять лад й у великих скверах нашого міста, ботанічному саду на Потебні та оглядовому майданчику поблизу Львівської.

За інформацією міськради, деякі підприємства, громадські організації та мешканці різних мікрорайонів виявили ініціативу і за сприятливої погоди виходили на прибирання.

Однією із локацій, де прибирали в п’ятницю, 23 квітня, став ботанічний сад на вулиці Шопена. Сюди на толоку приїхали депутати Луцької міської ради, а також – місцеві жителі.



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Теги: толока, депутати, ботанічний сад, вулиця Шопена
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