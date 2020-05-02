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Два села Нововолинської громади матимуть своїх шерифів

Два села Нововолинської громади матимуть своїх шерифів
Міський голова Нововолинська Борис Карпус підписав меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції у Волинській області та Нововолинською міською територіальною громадою.

Повідомляє пресслужба міськради.

Меморандум передбачає, що у селищі Благодатному та селі Гряди в жовтні розпочнуть роботу поліцейські офіцери громади.

Нововолинська міська рада зобов’язана забезпечити робочі приміщення та виділити кошти на закупівлю одного автомобіля Renault Duster для шерифа. Його вартість більше півмільйона гривень. Другу автівку Нововолинській громаді нададуть безкоштовно.

Конкурс на посади поліцейських офіцерів громади розпочнеться 26 квітня. Стажування майбутні шерифи проходитимуть у Харкові.

«Оглянув спецтранспорт, яким забезпечать поліцейських офіцерів, - повідомляє міський голова Борис Карпус. - Він оснащений інструментами та обладнанням, для підтримання правопорядку та допомоги мешканцям. Робимо все можливе для безпеки мешканців Нововолинської громади!»



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Теги: Карпус, меморандум, поліція, шерифи, Нововолинська громада, Благодатне
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