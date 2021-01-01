24 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 24 квітня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності молоді та Всесвітній день захисту лабораторних тварин.Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка Українижурналіст. колишній директор гімназії №14 міста ЛуцькаВітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.У суботу, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!24 квітня, віряни відзначають Лазареву суботу – це день перед Вербною неділею, субота шостого тижня Великого посту. Сьогодні церква згадує чудо воскресіння Христом праведного Лазаря.• Сьогодні ні в якому разі не можна важко працювати. Особливо це стосується домашніх клопотів: прибирання, прання, чищення та штопання одягу.• Також не слід у цей день полювати, рибалити і працювати на землі і в полі.• Під табу потрапляють й зайві веселощі, так само як і сварки, з'ясування стосунків.