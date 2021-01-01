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Луцька спортсменка стала чемпіонкою України з пауерліфтингу.ВІДЕО

Луцька спортсменка стала чемпіонкою України з пауерліфтингу.ВІДЕО
23 квітня, лучанка Оксана Мотрунчик виборола звання чемпіонки України з пауерліфтингу.

Про це повідомив тренер Олег Хом’як.

Чемпіонат відбувався у місті Маріуполь. Наша спортсменка з команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика» у ваговій категорії до 47 кг виборола золото у триборстві, а також завоювала повний комплект малих золотих медалей в усіх трьох вправах.

У присіданні їй підкорилась штанга вагою 155 кг, 90 кг у жимі та 147,5 кг у тязі.

Як ми раніше повідомляли, спортсмени команди «Volyn Strength» раніше, 6-9 квітня, у Хмельницькому здобули 6 медалей різного ґатунку.


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Теги: Мотрунчик, пауерліфтин, чемпіонат
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