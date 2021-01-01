Луцька спортсменка стала чемпіонкою України з пауерліфтингу.ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
23 квітня, лучанка Оксана Мотрунчик виборола звання чемпіонки України з пауерліфтингу.
Про це повідомив тренер Олег Хом’як.
Чемпіонат відбувався у місті Маріуполь. Наша спортсменка з команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика» у ваговій категорії до 47 кг виборола золото у триборстві, а також завоювала повний комплект малих золотих медалей в усіх трьох вправах.
У присіданні їй підкорилась штанга вагою 155 кг, 90 кг у жимі та 147,5 кг у тязі.
Як ми раніше повідомляли, спортсмени команди «Volyn Strength» раніше, 6-9 квітня, у Хмельницькому здобули 6 медалей різного ґатунку.
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Про це повідомив тренер Олег Хом’як.
Чемпіонат відбувався у місті Маріуполь. Наша спортсменка з команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика» у ваговій категорії до 47 кг виборола золото у триборстві, а також завоювала повний комплект малих золотих медалей в усіх трьох вправах.
У присіданні їй підкорилась штанга вагою 155 кг, 90 кг у жимі та 147,5 кг у тязі.
Як ми раніше повідомляли, спортсмени команди «Volyn Strength» раніше, 6-9 квітня, у Хмельницькому здобули 6 медалей різного ґатунку.
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