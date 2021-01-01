Луцька спортсменка стала чемпіонкою України з пауерліфтингу.ВІДЕО

Оксана Мотрунчик виборола звання чемпіонки України з пауерліфтингу.



Про це Олег Хом’як.



Чемпіонат відбувався у місті Маріуполь. Наша спортсменка з команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика» у ваговій категорії до 47 кг виборола золото у триборстві, а також завоювала повний комплект малих золотих медалей в усіх трьох вправах.



У присіданні їй підкорилась штанга вагою 155 кг, 90 кг у жимі та 147,5 кг у тязі.



Як ми раніше





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 квітня, лучанкавиборола звання чемпіонки України з пауерліфтингу.Про це повідомив тренерЧемпіонат відбувався у місті Маріуполь. Наша спортсменка з команди «Volyn Strength» мережі фітнес центрів «Інтер Атлетика» у ваговій категорії до 47 кг виборола золото у триборстві, а також завоювала повний комплект малих золотих медалей в усіх трьох вправах.У присіданні їй підкорилась штанга вагою 155 кг, 90 кг у жимі та 147,5 кг у тязі.Як ми раніше повідомляли, спортсмени команди «Volyn Strength» раніше, 6-9 квітня, у Хмельницькому здобули 6 медалей різного ґатунку.

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