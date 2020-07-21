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Росія запропонувала влаштувати нормандську зустріч на Донбасі

Росія запропонувала влаштувати нормандську зустріч на Донбасі
Росія запропонувала Україні, Німеччині та Франції провести наступні нормандські переговори на Донбасі за участю так званих «ДНР» і «ЛНР».

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, у п'ятницю, 23 квітня.
Пише «Слово і діло».

«Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказав Козак.

Він уточнив, що пропонує Франції і Німеччини обговорити питання перемир'я на Донбасі до 27 квітня. Також він вважає, що на зустрічі повинні бути представники самопроголошених республік.
«Жоден конфлікт в світі не може бути вирішений політичними невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту», - додав Козак.

Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі - на тлі ескалації збройного конфлікту.

У відповідь Путін заявив, що Україна перед «обговоренням проблем Донбасу» повинна провести переговори з «ДНР» і «ЛНР». Також він додав, що готовий прийняти Зеленського у Москві, але не для обговорення Донбасу, а щодо питань «двосторонніх відносин».

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Зеленський ніколи не поїде до Путіна в Москву обговорювати Донбас. Для цього є нейтральні країни.


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Теги: Дмитро Козак, переговори, Росія Україна
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