Росія запропонувала влаштувати нормандську зустріч на Донбасі





Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, у п'ятницю, 23 квітня.

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«Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказав Козак.



Він уточнив, що пропонує Франції і Німеччини обговорити питання перемир'я на Донбасі до 27 квітня. Також він вважає, що на зустрічі повинні бути представники самопроголошених республік.

«Жоден конфлікт в світі не може бути вирішений політичними невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту», - додав Козак.



Нагадаємо, на цьому тижні



У відповідь Путін заявив, що Україна перед «обговоренням проблем Донбасу» повинна провести переговори з «ДНР» і «ЛНР». Також він додав, що готовий прийняти Зеленського у Москві, але не для обговорення Донбасу, а щодо питань «двосторонніх відносин».



Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Зеленський ніколи не поїде до Путіна в Москву обговорювати Донбас. Для цього є нейтральні країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія запропонувала Україні, Німеччині та Франції провести наступні нормандські переговори на Донбасі за участю так званих «ДНР» і «ЛНР».Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії, у п'ятницю, 23 квітня.Пише « Слово і діло ».«Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказав Козак.Він уточнив, що пропонує Франції і Німеччини обговорити питання перемир'я на Донбасі до 27 квітня. Також він вважає, що на зустрічі повинні бути представники самопроголошених республік.«Жоден конфлікт в світі не може бути вирішений політичними невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту», - додав Козак.Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі - на тлі ескалації збройного конфлікту.У відповідь Путін заявив, що Україна перед «обговоренням проблем Донбасу» повинна провести переговори з «ДНР» і «ЛНР». Також він додав, що готовий прийняти Зеленського у Москві, але не для обговорення Донбасу, а щодо питань «двосторонніх відносин».Глава української делегації в ТКГзаявив, що Зеленський ніколи не поїде до Путіна в Москву обговорювати Донбас. Для цього є нейтральні країни.

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