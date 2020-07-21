Росія запропонувала влаштувати нормандську зустріч на Донбасі
Сьогодні, 02:31
Росія запропонувала Україні, Німеччині та Франції провести наступні нормандські переговори на Донбасі за участю так званих «ДНР» і «ЛНР».
Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, у п'ятницю, 23 квітня.
Пише «Слово і діло».
«Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказав Козак.
Він уточнив, що пропонує Франції і Німеччини обговорити питання перемир'я на Донбасі до 27 квітня. Також він вважає, що на зустрічі повинні бути представники самопроголошених республік.
«Жоден конфлікт в світі не може бути вирішений політичними невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту», - додав Козак.
Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі - на тлі ескалації збройного конфлікту.
У відповідь Путін заявив, що Україна перед «обговоренням проблем Донбасу» повинна провести переговори з «ДНР» і «ЛНР». Також він додав, що готовий прийняти Зеленського у Москві, але не для обговорення Донбасу, а щодо питань «двосторонніх відносин».
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Зеленський ніколи не поїде до Путіна в Москву обговорювати Донбас. Для цього є нейтральні країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, у п'ятницю, 23 квітня.
Пише «Слово і діло».
«Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказав Козак.
Він уточнив, що пропонує Франції і Німеччини обговорити питання перемир'я на Донбасі до 27 квітня. Також він вважає, що на зустрічі повинні бути представники самопроголошених республік.
«Жоден конфлікт в світі не може бути вирішений політичними невійськовим шляхом без досягнення прямих політичних домовленостей між сторонами конфлікту», - додав Козак.
Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі - на тлі ескалації збройного конфлікту.
У відповідь Путін заявив, що Україна перед «обговоренням проблем Донбасу» повинна провести переговори з «ДНР» і «ЛНР». Також він додав, що готовий прийняти Зеленського у Москві, але не для обговорення Донбасу, а щодо питань «двосторонніх відносин».
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Зеленський ніколи не поїде до Путіна в Москву обговорювати Донбас. Для цього є нейтральні країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія запропонувала влаштувати нормандську зустріч на Донбасі
Сьогодні, 02:31
Два села Нововолинської громади матимуть своїх шерифів
Сьогодні, 01:21
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00