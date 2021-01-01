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Луцький зоопарк підняв ціну на квитки, але будуть акційні пропозиції

Луцький зоопарк підняв ціну на квитки, але будуть акційні пропозиції
Аби зберегти колекцію та забезпечити життєдіяльність Луцького зоопарку на достойному рівні, адміністрація звіринця з 24 квітня збільшує вартість квитка. Про це повідомляється на їх сторінці у Фейсбуці.

Відтак, вхід для дорослих вартуватиме 80 гривень, а вхід для дітей (від 1 метра заввишки) – 50 гривень.

«Причину такого кроку ви бачите щодня, роблячи покупки чи сплачуючи комунальні послуги, - пояснює адміністрація звірниця. - Цілком зрозуміло, що витрати на утримання зоопарку теж зростають. Адже це й енергоносії, і видатки на харчування й озеленення, і зарплатний фонд колективу. Чимало додаткових витрат та ненадходжень (через зменшення кількості відвідувачів) спричинила й пандемія. А власне вартість квитків залишалася сталою упродовж останніх двох років. І вона наразі була однією з найнижчих у закладах такого типу в Україні».

Проте адміністрація зоопарку вводить сімейний квиток 2+2 (двоє дорослих та двоє діток), який вартуватиме 200 гривень. Тобто, у ньому зафіксована попередня ціна.

Телефон для уточнень та довідок: +380660743224; +38(050) 9913247.


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Теги: Луцький зоопарк, ціна квитків
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