Луцький зоопарк підняв ціну на квитки, але будуть акційні пропозиції





Відтак, вхід для дорослих вартуватиме 80 гривень, а вхід для дітей (від 1 метра заввишки) – 50 гривень.



«Причину такого кроку ви бачите щодня, роблячи покупки чи сплачуючи комунальні послуги, - пояснює адміністрація звірниця. - Цілком зрозуміло, що витрати на утримання зоопарку теж зростають. Адже це й енергоносії, і видатки на харчування й озеленення, і зарплатний фонд колективу. Чимало додаткових витрат та ненадходжень (через зменшення кількості відвідувачів) спричинила й пандемія. А власне вартість квитків залишалася сталою упродовж останніх двох років. І вона наразі була однією з найнижчих у закладах такого типу в Україні».



Проте адміністрація зоопарку вводить сімейний квиток 2+2 (двоє дорослих та двоє діток), який вартуватиме 200 гривень. Тобто, у ньому зафіксована попередня ціна.



Телефон для уточнень та довідок: +380660743224; +38(050) 9913247.





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