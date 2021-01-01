Уряд встановив розмір компенсацій у разі смерті або інвалідності через вакцинацію від COVID-19





Про це повідомляє "



Для проведення виплат компенсацій МОЗ виділяється понад 55,9 млн гривень, які є залишком коштів з Фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік. Документ затверджує порядок виплат, а також порядок використання коштів.



Передбачаються наступні компенсації:

• у разі смерті після вакцинації від COVID-19, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого виплатять в 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (понад 1,7 млн гривень);

• у разі встановлення інвалідності після вакцинації від COVID-19, передбачається разова виплата: для осіб з інвалідністю I групи — 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (908 тисяч гривень); з інвалідністю II групи — 350-кратний розмір (794,5 тисяч гривень); з інвалідністю III групи — 300-кратний розмір (681 тисяча гривень);



Зазначається, що у разі ускладнень після вакцинації від COVID-19 вакцинами або іншими медпрепаратами за процедурою ВООЗ "COVAX", виплати держкомпенсації не передбачаються.



В уряді наголосили, що порядок, умови та критерії встановлення інвалідності після вакцинації встановлюватиметься протоколом розслідування групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України опублікував 23 квітня постанову № 371 від 31 березня щодо компенсацій у разі смерті або отриманні інвалідності після вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. У разі летального випадку передбачається виплата понад 1,7 млн гривень.Про це повідомляє " Урядовий портал ".Для проведення виплат компенсацій МОЗ виділяється понад 55,9 млн гривень, які є залишком коштів з Фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік. Документ затверджує порядок виплат, а також порядок використання коштів.Передбачаються наступні компенсації:• у разі смерті після вакцинації від COVID-19, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого виплатять в 750-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (понад 1,7 млн гривень);• у разі встановлення інвалідності після вакцинації від COVID-19, передбачається разова виплата: для осіб з інвалідністю I групи — 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (908 тисяч гривень); з інвалідністю II групи — 350-кратний розмір (794,5 тисяч гривень); з інвалідністю III групи — 300-кратний розмір (681 тисяча гривень);Зазначається, що у разі ускладнень після вакцинації від COVID-19 вакцинами або іншими медпрепаратами за процедурою ВООЗ "COVAX", виплати держкомпенсації не передбачаються.В уряді наголосили, що порядок, умови та критерії встановлення інвалідності після вакцинації встановлюватиметься протоколом розслідування групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації.

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