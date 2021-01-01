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Луцький футболіст освідчився дівчині відразу після матчу.ФОТО

Луцький футболіст освідчився дівчині відразу після матчу.ФОТО
21-річний вінгер «Волині» Олександр Климець зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині після матчу з «Альянсом» з Липової Долини.

Матч 23 туру між «Волинню» та «Альянсом» закінчився нічиєю. Результат важко назвати позитивним для «хрестоносців», особливо в контексті боротьби за Прем’єр-лігу.

Як пише Інформаційне агентство Волинські Новини, позитиву після гри додав молодий футболіст «Волині» Олександр Климець. Він з’явився на полі з лави для запасних, а після фінального свистка піднявся на центральну трибуну, де в оточенні друзів зробив пропозицію своїй дівчині.

Вітаємо молодят та бажаємо щасливого подружнього життя.

Луцький футболіст освідчився дівчині відразу після матчу.ФОТО
Луцький футболіст освідчився дівчині відразу після матчу.ФОТО


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Теги: Олександр Климець освідчився
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