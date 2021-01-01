Луцький футболіст освідчився дівчині відразу після матчу.ФОТО

Олександр Климець зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині після матчу з «Альянсом» з Липової Долини.



Матч 23 туру



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Вітаємо молодят та бажаємо щасливого подружнього життя.







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