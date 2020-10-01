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Болгарія відкриється для туристів з 1 травня: що потрібно знати для в'їзду

Болгарія відкриється для туристів з 1 травня: що потрібно знати для в'їзду
З 1 травня іноземні туристи зможуть в'їхати до Болгарії. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країни Костадин Ангелов на брифінгу в п'ятницю оголосив нові правила, за якими можна буде в'їхати в країну з наступного місяця, передає УНН.

«У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів», - повідомив Ангелов.

Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:
- з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,
- при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,
- з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.

Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.

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Теги: Болгарія, відкриття кордонів для українців
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