Болгарія відкриється для туристів з 1 травня: що потрібно знати для в'їзду
Сьогодні, 05:44
З 1 травня іноземні туристи зможуть в'їхати до Болгарії. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країни Костадин Ангелов на брифінгу в п'ятницю оголосив нові правила, за якими можна буде в'їхати в країну з наступного місяця, передає УНН.
«У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів», - повідомив Ангелов.
Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:
- з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,
- при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,
- з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.
Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.
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«У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів», - повідомив Ангелов.
Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:
- з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,
- при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,
- з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.
Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.
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