Болгарія відкриється для туристів з 1 травня: що потрібно знати для в'їзду

Костадин Ангелов на брифінгу в п'ятницю оголосив нові правила, за якими можна буде в'їхати в країну з наступного місяця, передає



«У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів», - повідомив Ангелов.



Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:

- з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,

- при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,

- з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.



Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 травня іноземні туристи зможуть в'їхати до Болгарії. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країнина брифінгу в п'ятницю оголосив нові правила, за якими можна буде в'їхати в країну з наступного місяця, передає УНН «У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів», - повідомив Ангелов.Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:- з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,- при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,- з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.

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