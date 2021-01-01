Як компаніям записати працівників у чергу на COVID-щеплення: пояснює Ляшко
Сьогодні, 07:06
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував, що колективи, де працюють понад 50 осіб, можуть залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації проти COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
“Організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19. Компанії мають заздалегідь призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації.
Зазначається, що для проведення щеплення керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників. Таких людей має бути не менше 50. Проте потрібно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.
Зазначається, що щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.
Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
“Організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19. Компанії мають заздалегідь призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації.
Зазначається, що для проведення щеплення керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників. Таких людей має бути не менше 50. Проте потрібно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.
Зазначається, що щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.
Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.
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