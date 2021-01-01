Яким буде фонтан в центрі Луцька: відбувся тестовий запуск.ФОТО





Фонтан запустили у тестовому режимі у обідню пору п'ятниці, 23 квітня, пише ІА «



Спеціалісти перевіряли, чи справні всі механізми після зими. Імовірно, на Великодні свята атракція в центрі міста вже працюватиме повноцінно.



Навколо все ще тривають оздоблювальні роботи. Працівники обклеюють амфітеатр гранітними плитами. Ці роботи також мають завершити до Великодня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральній площі у Луцьку запрацював новий світломузичний фонтан, який урочисто відкривали восени минулого року.Фонтан запустили у тестовому режимі у обідню пору п'ятниці, 23 квітня, пише ІА « Конкурент ».Спеціалісти перевіряли, чи справні всі механізми після зими. Імовірно, на Великодні свята атракція в центрі міста вже працюватиме повноцінно.Навколо все ще тривають оздоблювальні роботи. Працівники обклеюють амфітеатр гранітними плитами. Ці роботи також мають завершити до Великодня.

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