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Яким буде фонтан в центрі Луцька: відбувся тестовий запуск.ФОТО

Яким буде фонтан в центрі Луцька: відбувся тестовий запуск.ФОТО
На Театральній площі у Луцьку запрацював новий світломузичний фонтан, який урочисто відкривали восени минулого року.

Фонтан запустили у тестовому режимі у обідню пору п'ятниці, 23 квітня, пише ІА «Конкурент».

Спеціалісти перевіряли, чи справні всі механізми після зими. Імовірно, на Великодні свята атракція в центрі міста вже працюватиме повноцінно.

Навколо все ще тривають оздоблювальні роботи. Працівники обклеюють амфітеатр гранітними плитами. Ці роботи також мають завершити до Великодня.

Яким буде фонтан в центрі Луцька: відбувся тестовий запуск.ФОТО
Яким буде фонтан в центрі Луцька: відбувся тестовий запуск.ФОТО

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Теги: фонтан, центр Луцька
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