Долар і євро додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 24 квітня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку станом на 24 квітня 2021 року такий: купівля – 27.82, а продаж – 27.93.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.64.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.35.
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Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.64.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.35.
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