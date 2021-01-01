Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.Також за минулу добу:▪️госпіталізовано – 3 508 осіб;▪️летальних випадків – 392;▪️одужало – 13 687 осіб;▪️зробили тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 017 341 особа;- одужало – 1 565 954 особи;- летальних випадків – 42 092;- провели ПЛР-тестувань – 9 214 479.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.14 339 людей щепили проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.522 385 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.