Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:20
12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовано – 3 508 осіб;
▪️летальних випадків – 392;
▪️одужало – 13 687 осіб;
▪️зробили тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 017 341 особа;
- одужало – 1 565 954 особи;
- летальних випадків – 42 092;
- провели ПЛР-тестувань – 9 214 479.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
14 339 людей щепили проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.
522 385 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;
Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;
Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;
Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;
Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;
Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;
Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;
Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;
Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;
Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;
Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;
Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;
Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;
Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;
Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;
Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;
Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;
Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;
Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;
Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;
Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовано – 3 508 осіб;
▪️летальних випадків – 392;
▪️одужало – 13 687 осіб;
▪️зробили тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 017 341 особа;
- одужало – 1 565 954 особи;
- летальних випадків – 42 092;
- провели ПЛР-тестувань – 9 214 479.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
14 339 людей щепили проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.
522 385 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;
Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;
Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;
Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;
Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;
Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;
Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;
Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;
Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;
Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;
Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;
Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;
Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;
Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;
Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;
Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;
Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;
Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;
Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;
Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;
Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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