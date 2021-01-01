Лазарева субота: що не можна робити в цей день

Лазаря Чотириденного.



Лазареву суботу християни відзначають на честь дива, яке здійснив Христос. Святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалима. Ісус часто відвідував їх будинок й вважав Лазаря своїм приятелем. Однак, сталось так, що Лазар захворів і помер. Ісус Христос взнавши, що його друг загинув від хвороби, прийшов до нього додому і воскресив чоловіка, - пише



7 фактів про Лазаря Чотириденного:



1. Воскресіння Лазаря прискорило смерть Христа. Таке диво первосвященики та фарисеї вже не могли простити, бо кількість вірян значно зростала щодня.



Ця подія стала підтвердженням мудрості пророків: “Якщо Мойсея та пророків не послухали, то якщо б хто з мертвих воскрес - все одно б не повірили!” (З притчі Авраамової “Про богача та Лазаря”).



Тих, хто не хоче вірити, ніщо не переконає, навіть воскресіння з мертвих, а тільки зросте рівень їхньої злоби.



2. Лазар був другом Христа. У Євангелії від Іоанна Сам Христос каже: “Лазар, друг наш, заснув”. Знайдені мощі у 8 ст. н.е мали табличку: “Лазар Чотириденний, друг Христа”.



3. Після воскресіння Лазар став єпископом. Після свого воскресіння Лазар почав проповідувати, бо він був живим доказом, що Христос - Господь, який зможе все, навіть перемагає смерть. Коли почалися гоніння на християн, після Воскресіння Христового, він змушений був тікати на Кіпр. Там, через декілька років апостоли Петро та Павло благословили його в єпископи християнської церкви. Понад 30 років Лазар служив на Кіпрі, до самої своєї смерті.



4. Під час воскресіння Лазаря Христос вперше заплакав. Про це ми дізнаємося через Євангеліє від Іоанна. Вважається, що таким чином Христос довів, що з одного боку Він буд людиною, що плаче, сміється тощо, а з іншого - Сином Божим, який може усе, навіть підкорює смерть.



5. Гробниця Лазаря, де відбувалися події, і досі існує у Віфанії (за 3 км від Єрусалима).



6. Мощі Лазаря почивають у гробниці на Кіпрі, в містечку Ларнак, де служив єпископ Лазар.



7. Воскресіння Лазаря - великий символ наближення Великодня. Саме тоді Господь сказав головні слова християнської віри: “Я є життя, хто вірить в Мене, якщо й помре, то воскресне”.



Що треба робити в Лазареву суботу: традиції та звичаї



- На ознаку свята 24 квітня Великий піст дозволяє вживати рибну ікру.



- Бажано відпочивати, не починати нових справ.



- Відвідати храм (враховуючи норми карантину).



- Оберігати свій розум від шкідливої, зайвої інформації, більше згадувати Господа та читати Євангеліє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 квітня, у суботу шостого тижня Великого посту, церква згадує найважливіше диво, створене Ісусом Христом, - воскресінняЛазареву суботу християни відзначають на честь дива, яке здійснив Христос. Святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалима. Ісус часто відвідував їх будинок й вважав Лазаря своїм приятелем. Однак, сталось так, що Лазар захворів і помер. Ісус Христос взнавши, що його друг загинув від хвороби, прийшов до нього додому і воскресив чоловіка, - пише 24 канал 7 фактів про Лазаря Чотириденного:1. Воскресіння Лазаря прискорило смерть Христа. Таке диво первосвященики та фарисеї вже не могли простити, бо кількість вірян значно зростала щодня.Ця подія стала підтвердженням мудрості пророків: “Якщо Мойсея та пророків не послухали, то якщо б хто з мертвих воскрес - все одно б не повірили!” (З притчі Авраамової “Про богача та Лазаря”).Тих, хто не хоче вірити, ніщо не переконає, навіть воскресіння з мертвих, а тільки зросте рівень їхньої злоби.2. Лазар був другом Христа. У Євангелії від Іоанна Сам Христос каже: “Лазар, друг наш, заснув”. Знайдені мощі у 8 ст. н.е мали табличку: “Лазар Чотириденний, друг Христа”.3. Після воскресіння Лазар став єпископом. Після свого воскресіння Лазар почав проповідувати, бо він був живим доказом, що Христос - Господь, який зможе все, навіть перемагає смерть. Коли почалися гоніння на християн, після Воскресіння Христового, він змушений був тікати на Кіпр. Там, через декілька років апостоли Петро та Павло благословили його в єпископи християнської церкви. Понад 30 років Лазар служив на Кіпрі, до самої своєї смерті.4. Під час воскресіння Лазаря Христос вперше заплакав. Про це ми дізнаємося через Євангеліє від Іоанна. Вважається, що таким чином Христос довів, що з одного боку Він буд людиною, що плаче, сміється тощо, а з іншого - Сином Божим, який може усе, навіть підкорює смерть.5. Гробниця Лазаря, де відбувалися події, і досі існує у Віфанії (за 3 км від Єрусалима).6. Мощі Лазаря почивають у гробниці на Кіпрі, в містечку Ларнак, де служив єпископ Лазар.7. Воскресіння Лазаря - великий символ наближення Великодня. Саме тоді Господь сказав головні слова християнської віри: “Я є життя, хто вірить в Мене, якщо й помре, то воскресне”.- На ознаку свята 24 квітня Великий піст дозволяє вживати рибну ікру.- Бажано відпочивати, не починати нових справ.- Відвідати храм (враховуючи норми карантину).- Оберігати свій розум від шкідливої, зайвої інформації, більше згадувати Господа та читати Євангеліє.

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