Волинянина покусав скажений кіт: довелося вакцинувати у селі усіх домашніх тварин. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
У селі Дубове Ковельського району 23 квітня вакцинували майже усіх домашніх тварин від сказу.
Нагадаємо, що минулого тижня у селі виявили скаженого кота, - пише Суспільне.
А в одному з домогосподарств власнику довелося усипити двох псів.
"Впродовж дня три бригади в складі ветлікаря і супровідника обійшли майже півтори тисячі дворів, аби зробити домашнім тваринам села антирабічні щеплення", – розповів завідувач протиепізоотичного відділу Ковельської районної ветлікарні Сергій Прожижко.
Вакцинацію тварин проводили безплатно, мали 500 доз. Обліковувала вакцинованих працівниця Лілія Горелікова. Ніхто з господарів тварин не відмовлявся від щеплення. Якщо господарів на час проведення вакцинації не було вдома, вони зобов’язані самостійно щепити тварин у ветлікарні.
Житель села Дубове Дмитро Калінчік, у двір якого 18 квітня забрела хвора тварина, отримав два уколи від цієї інфекційної хвороби, попереду ще три. Хворого кота чоловік заніс у лабораторію, де ветлікарі поставили діагноз "сказ".
Інфікований кіт покусав двох собак, тож вівчарок – восьмимісячну Джессі і семирічну Айру довелося усипити. Зі слів Дмитра Калінчука, таке рішення прийняв задля безпеки родини, у якій є маленькі діти. Клітки, де раніше мешкали домашні улюбленці сім'ї, нині порожні.
Профілактичні щеплення роблять тільки собакам і котам. Коли фіксують випадок сказу, щеплюють також усіх сприйнятливих тварин: велику та дрібну рогату худобу. Тваринам вколюють одну дозу – 1 мілілітр препарату. Востаннє сказ у селі Дубове Ковельського району виявляли в собаки у 2019 році.
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Нагадаємо, що минулого тижня у селі виявили скаженого кота, - пише Суспільне.
А в одному з домогосподарств власнику довелося усипити двох псів.
"Впродовж дня три бригади в складі ветлікаря і супровідника обійшли майже півтори тисячі дворів, аби зробити домашнім тваринам села антирабічні щеплення", – розповів завідувач протиепізоотичного відділу Ковельської районної ветлікарні Сергій Прожижко.
Вакцинацію тварин проводили безплатно, мали 500 доз. Обліковувала вакцинованих працівниця Лілія Горелікова. Ніхто з господарів тварин не відмовлявся від щеплення. Якщо господарів на час проведення вакцинації не було вдома, вони зобов’язані самостійно щепити тварин у ветлікарні.
Житель села Дубове Дмитро Калінчік, у двір якого 18 квітня забрела хвора тварина, отримав два уколи від цієї інфекційної хвороби, попереду ще три. Хворого кота чоловік заніс у лабораторію, де ветлікарі поставили діагноз "сказ".
Інфікований кіт покусав двох собак, тож вівчарок – восьмимісячну Джессі і семирічну Айру довелося усипити. Зі слів Дмитра Калінчука, таке рішення прийняв задля безпеки родини, у якій є маленькі діти. Клітки, де раніше мешкали домашні улюбленці сім'ї, нині порожні.
Профілактичні щеплення роблять тільки собакам і котам. Коли фіксують випадок сказу, щеплюють також усіх сприйнятливих тварин: велику та дрібну рогату худобу. Тваринам вколюють одну дозу – 1 мілілітр препарату. Востаннє сказ у селі Дубове Ковельського району виявляли в собаки у 2019 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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