Волинянина покусав скажений кіт: довелося вакцинувати у селі усіх домашніх тварин. ВІДЕО





Нагадаємо, що



А в одному з домогосподарств власнику довелося усипити двох псів.



"Впродовж дня три бригади в складі ветлікаря і супровідника обійшли майже півтори тисячі дворів, аби зробити домашнім тваринам села антирабічні щеплення", – розповів завідувач протиепізоотичного відділу Ковельської районної ветлікарні Сергій Прожижко.



Вакцинацію тварин проводили безплатно, мали 500 доз. Обліковувала вакцинованих працівниця Лілія Горелікова. Ніхто з господарів тварин не відмовлявся від щеплення. Якщо господарів на час проведення вакцинації не було вдома, вони зобов’язані самостійно щепити тварин у ветлікарні.



Житель села Дубове Дмитро Калінчік, у двір якого 18 квітня забрела хвора тварина, отримав два уколи від цієї інфекційної хвороби, попереду ще три. Хворого кота чоловік заніс у лабораторію, де ветлікарі поставили діагноз "сказ".



Інфікований кіт покусав двох собак, тож вівчарок – восьмимісячну Джессі і семирічну Айру довелося усипити. Зі слів Дмитра Калінчука, таке рішення прийняв задля безпеки родини, у якій є маленькі діти. Клітки, де раніше мешкали домашні улюбленці сім'ї, нині порожні.



Профілактичні щеплення роблять тільки собакам і котам. Коли фіксують випадок сказу, щеплюють також усіх сприйнятливих тварин: велику та дрібну рогату худобу. Тваринам вколюють одну дозу – 1 мілілітр препарату. Востаннє сказ у селі Дубове Ковельського району виявляли в собаки у 2019 році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дубове Ковельського району 23 квітня вакцинували майже усіх домашніх тварин від сказу.Нагадаємо, що минулого тижня у селі виявили скаженого кота , - пише Суспільне. А в одному з домогосподарств власнику довелося усипити двох псів."Впродовж дня три бригади в складі ветлікаря і супровідника обійшли майже півтори тисячі дворів, аби зробити домашнім тваринам села антирабічні щеплення", – розповів завідувач протиепізоотичного відділу Ковельської районної ветлікарніВакцинацію тварин проводили безплатно, мали 500 доз. Обліковувала вакцинованих працівниця Лілія Горелікова. Ніхто з господарів тварин не відмовлявся від щеплення. Якщо господарів на час проведення вакцинації не було вдома, вони зобов’язані самостійно щепити тварин у ветлікарні.Житель села Дубове, у двір якого 18 квітня забрела хвора тварина, отримав два уколи від цієї інфекційної хвороби, попереду ще три. Хворого кота чоловік заніс у лабораторію, де ветлікарі поставили діагноз "сказ".Інфікований кіт покусав двох собак, тож вівчарок – восьмимісячну Джессі і семирічну Айру довелося усипити. Зі слів Дмитра Калінчука, таке рішення прийняв задля безпеки родини, у якій є маленькі діти. Клітки, де раніше мешкали домашні улюбленці сім'ї, нині порожні.Профілактичні щеплення роблять тільки собакам і котам. Коли фіксують випадок сказу, щеплюють також усіх сприйнятливих тварин: велику та дрібну рогату худобу. Тваринам вколюють одну дозу – 1 мілілітр препарату. Востаннє сказ у селі Дубове Ковельського району виявляли в собаки у 2019 році.

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