На Волині від ускладнень коронавірусу померла лікарка-гінеколог





Про це на свой сторінці повідомив керівник медзакладу Олег Бегаль, - інформує



«Колектив КП "Маневицька ЦРЛ" сумує з приводу непоправної та важкої втрати,несподіваної смерті лікаря акушер-гінеколога нашої лікарні Івасів Валентини Дем'янівни. Ви для нас назавжди залишитесь хорошою людиною,надійною колегою, висококваліфікованим спеціалістом. Висловлюємо щире співчуття сім'ї,родині,друзям померлої,розділяємо ваш біль», – йдеться у дописі.



До слова, з власних джерел «Першому» стало відомо, що смерть лікаря спричинили ускладнення коронавірусної хвороби.

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