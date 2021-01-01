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На Волині від ускладнень коронавірусу померла лікарка-гінеколог

На Волині від ускладнень коронавірусу померла лікарка-гінеколог
Померла лікарка КП «Маневицька ЦРЛ» акушер-гінеколог Івасів Валентина Дем’янівна.

Про це на свой сторінці повідомив керівник медзакладу Олег Бегаль, - інформує Перший.

«Колектив КП "Маневицька ЦРЛ" сумує з приводу непоправної та важкої втрати,несподіваної смерті лікаря акушер-гінеколога нашої лікарні Івасів Валентини Дем'янівни. Ви для нас назавжди залишитесь хорошою людиною,надійною колегою, висококваліфікованим спеціалістом. Висловлюємо щире співчуття сім'ї,родині,друзям померлої,розділяємо ваш біль», – йдеться у дописі.

До слова, з власних джерел «Першому» стало відомо, що смерть лікаря спричинили ускладнення коронавірусної хвороби.

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Теги: смерть, лікар, Волинь, коронавірус
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