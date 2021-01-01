На Волині від ускладнень коронавірусу померла лікарка-гінеколог
Сьогодні, 11:04
Померла лікарка КП «Маневицька ЦРЛ» акушер-гінеколог Івасів Валентина Дем’янівна.
Про це на свой сторінці повідомив керівник медзакладу Олег Бегаль, - інформує Перший.
«Колектив КП "Маневицька ЦРЛ" сумує з приводу непоправної та важкої втрати,несподіваної смерті лікаря акушер-гінеколога нашої лікарні Івасів Валентини Дем'янівни. Ви для нас назавжди залишитесь хорошою людиною,надійною колегою, висококваліфікованим спеціалістом. Висловлюємо щире співчуття сім'ї,родині,друзям померлої,розділяємо ваш біль», – йдеться у дописі.
До слова, з власних джерел «Першому» стало відомо, що смерть лікаря спричинили ускладнення коронавірусної хвороби.
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Про це на свой сторінці повідомив керівник медзакладу Олег Бегаль, - інформує Перший.
«Колектив КП "Маневицька ЦРЛ" сумує з приводу непоправної та важкої втрати,несподіваної смерті лікаря акушер-гінеколога нашої лікарні Івасів Валентини Дем'янівни. Ви для нас назавжди залишитесь хорошою людиною,надійною колегою, висококваліфікованим спеціалістом. Висловлюємо щире співчуття сім'ї,родині,друзям померлої,розділяємо ваш біль», – йдеться у дописі.
До слова, з власних джерел «Першому» стало відомо, що смерть лікаря спричинили ускладнення коронавірусної хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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