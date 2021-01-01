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У Польщі під час пиятики українець відгриз вухо своєму колезі

У Польщі під час пиятики українець відгриз вухо своєму колезі
Серйозним пораненням, кров'ю та втручанням медиків і поліції завершилися посиденьки з алкоголем для 2-х українців у Польщі в селі Леліце Серпецького повіту.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, двоє українців, які працюють в одній і тій же фірмі та проживають в одному помешканні, разом споживали алкоголь. Через деякий час між ними виникла сварка та шарпанина, під час якої 36-річний чоловік відкусив 33-річному колезі шматок правого вуха.

Після цього обоє раптово утихомирилися й продовжили пиятику. Однак у постраждалого на місці укусу почала кровоточити й набиратися гноєм рана, через що довелося терміново викликати “швидку”. Медики забрали українця до лікарні.

А вже наступного дня поліція взялася за його колегу. Той навіть до обіду не зміг протверезіти й мав 1,5 проміле в крові. Згодом чоловіку все ж пред'явили звинувачення в нанесенні серйозної шкоди здоров'ю та погрозах. За рішенням суду 36-річного громадянина України взяли під тимчасовий арешт.


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Теги: Польща, українці, пиятика
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