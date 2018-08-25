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Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО

Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук домовився про соціальне партнерство із компанією «Едельвіка». Зокрема, про генеральне партнерство у проекті до Дня матері «Посміхнись, мамо!».

Голова правління ПрАТ «Едельвіка» Юрій Приходько розповів, що їхня компанія – це виробництво повного циклу: від виготовлення тканини до пошиття готових виробів. Більше мільйона метрів тканини на рік виготовляються на підприємстві, - йдеться на сайті Луцької райради.

«З нашої тканини шиє вся Україна», - наголосив Юрій Приходько.

Крім того, в «Едельвіки» – величезний вибір вишитих сорочок, суконь та текстилю, а із початком пандемії коронавірусу компанія почала відшивати спецодяг для медиків.

Директор з економічного розвитку ПрАТ «Едельвіка» Оксана Антонюк провела екскурсію виробничими площами для Олександра Омельчука, його радника Юрія Ройка та депутатки районної ради Ольги Максим’як.

«Масштаби виробництва вражають. «Едельвіка» - приклад того, як треба працювати. Луцька районна рада підтримує місцевого виробника. Шкода, що пряжу компанія закуповує за кордоном, адже на Волині та в Україні є можливості відновити вирощування технічних конопель та льону», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО

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Теги: Едільвіка, Луцьк, райрада, Олександр Омельчук
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