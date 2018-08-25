Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО

Голова Луцької районної радидомовився про соціальне партнерство із компанією «Едельвіка». Зокрема, про генеральне партнерство у проекті до Дня матері «Посміхнись, мамо!».Голова правління ПрАТ «Едельвіка»розповів, що їхня компанія – це виробництво повного циклу: від виготовлення тканини до пошиття готових виробів. Більше мільйона метрів тканини на рік виготовляються на підприємстві, - йдеться на сайті Луцької райради.«З нашої тканини шиє вся Україна», - наголосив Юрій Приходько.Крім того, в «Едельвіки» – величезний вибір вишитих сорочок, суконь та текстилю, а із початком пандемії коронавірусу компанія почала відшивати спецодяг для медиків.Директор з економічного розвитку ПрАТ «Едельвіка»провела екскурсію виробничими площами для Олександра Омельчука, його радниката депутатки районної ради«Масштаби виробництва вражають. «Едельвіка» - приклад того, як треба працювати. Луцька районна рада підтримує місцевого виробника. Шкода, що пряжу компанія закуповує за кордоном, адже на Волині та в Україні є можливості відновити вирощування технічних конопель та льону», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.