Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Сьогодні, 13:06
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук домовився про соціальне партнерство із компанією «Едельвіка». Зокрема, про генеральне партнерство у проекті до Дня матері «Посміхнись, мамо!».
Голова правління ПрАТ «Едельвіка» Юрій Приходько розповів, що їхня компанія – це виробництво повного циклу: від виготовлення тканини до пошиття готових виробів. Більше мільйона метрів тканини на рік виготовляються на підприємстві, - йдеться на сайті Луцької райради.
«З нашої тканини шиє вся Україна», - наголосив Юрій Приходько.
Крім того, в «Едельвіки» – величезний вибір вишитих сорочок, суконь та текстилю, а із початком пандемії коронавірусу компанія почала відшивати спецодяг для медиків.
Директор з економічного розвитку ПрАТ «Едельвіка» Оксана Антонюк провела екскурсію виробничими площами для Олександра Омельчука, його радника Юрія Ройка та депутатки районної ради Ольги Максим’як.
«Масштаби виробництва вражають. «Едельвіка» - приклад того, як треба працювати. Луцька районна рада підтримує місцевого виробника. Шкода, що пряжу компанія закуповує за кордоном, адже на Волині та в Україні є можливості відновити вирощування технічних конопель та льону», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Голова правління ПрАТ «Едельвіка» Юрій Приходько розповів, що їхня компанія – це виробництво повного циклу: від виготовлення тканини до пошиття готових виробів. Більше мільйона метрів тканини на рік виготовляються на підприємстві, - йдеться на сайті Луцької райради.
«З нашої тканини шиє вся Україна», - наголосив Юрій Приходько.
Крім того, в «Едельвіки» – величезний вибір вишитих сорочок, суконь та текстилю, а із початком пандемії коронавірусу компанія почала відшивати спецодяг для медиків.
Директор з економічного розвитку ПрАТ «Едельвіка» Оксана Антонюк провела екскурсію виробничими площами для Олександра Омельчука, його радника Юрія Ройка та депутатки районної ради Ольги Максим’як.
«Масштаби виробництва вражають. «Едельвіка» - приклад того, як треба працювати. Луцька районна рада підтримує місцевого виробника. Шкода, що пряжу компанія закуповує за кордоном, адже на Волині та в Україні є можливості відновити вирощування технічних конопель та льону», - наголосив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі висадили рідкісні павлонії. ФОТО
Сьогодні, 13:51
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Сьогодні, 13:06
Волинянина покусав скажений кіт: довелося вакцинувати у селі усіх домашніх тварин. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
У Польщі під час пиятики українець відгриз вухо своєму колезі
Сьогодні, 12:12