У Ковелі висадили рідкісні павлонії. ФОТО

Аллу Полякову,



Ця ідея належить її дочці Олександрі. Вона пригадує, що у 2019 році вони спеціально поїхали в Київський ботанічний сад, щоб помилуватись цвітінням сакури, магнолії, бузку, - йдеться на сайті Ковельради.



"Мрія моєї мами була, щоб у парку імені Тараса Шевченка, у якому вона дуже любила гуляти, росли гарні квітучі дерева", - каже Олександра.



До слова, донька Алли Полякової сама виростила саджанці цих унікальних для наших країв дерев, паростки яких кілька років тому виписала з Китаю.



До роботи взялись всі разом - “союзянки”, міський голова Ігор Чайка, секретар міської ради Оксана Багнова, заступник міського голови Віктор Жигаревич.



Тож тепер майже 20 павловній ростимуть у парку імені Тараса Шевченка та на набережній.



Міський голова подякував усім за хорошу справу: “Алла Михайлівна завжди вболівала за долю України, рідного Ковеля, для багатьох була прикладом для наслідування, наставником для молоді. Ці дерева, які сьогодні ми посадили, будуть нагадувати нам про цю прекрасну жінку, яка вписала славну сторінку в історію свого міста”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у пам’ять про колишню голову “Союзу Українок” якої не стало 22 березня 2021 року , висадили рідкісні для України дерева — павловнії.Ця ідея належить її дочці Олександрі. Вона пригадує, що у 2019 році вони спеціально поїхали в Київський ботанічний сад, щоб помилуватись цвітінням сакури, магнолії, бузку, - йдеться на сайті Ковельради."Мрія моєї мами була, щоб у парку імені Тараса Шевченка, у якому вона дуже любила гуляти, росли гарні квітучі дерева", - каже Олександра.До слова, донька Алли Полякової сама виростила саджанці цих унікальних для наших країв дерев, паростки яких кілька років тому виписала з Китаю.До роботи взялись всі разом - “союзянки”, міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови Віктор Жигаревич.Тож тепер майже 20 павловній ростимуть у парку імені Тараса Шевченка та на набережній.Міський голова подякував усім за хорошу справу: “Алла Михайлівна завжди вболівала за долю України, рідного Ковеля, для багатьох була прикладом для наслідування, наставником для молоді. Ці дерева, які сьогодні ми посадили, будуть нагадувати нам про цю прекрасну жінку, яка вписала славну сторінку в історію свого міста”.

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