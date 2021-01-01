Синоптик розповіла, коли до України прийде довгоочікуване потепління

Очікуване потепління до України прийде із середи, 28 квітня, а до цього в країні буже переважати холодна погода.Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила синоптик"Потепління розпочнеться із найближчої середи!", - написала вона.Вербна неділя, 25 квітня, в Україні буде холодною. Вночі - заморозки, вдень +7+11 градусів, на Сході та Півдні трохи тепліше, до +11+14 градусів.Дощі пройдуть періодично у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. У горах - мокрий сніг.У Києві Вербна неділя також відзначиться свіжістю, вночі до заморозків, вдень +8 градусів. Є ймовірність опадів, але незначна.