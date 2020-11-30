Під Дніпром дівчина за кермом легковика збила двох школярів: діти – у важкому стані в лікарні





Наразі вони перебувають у комі в Дніпропетровській обласній лікарні, лікарі роблять усе для їхнього порятунку, - пише



Дітей підкинуло на капот і розкидало по дорозі



Четверо школярів поверталися додому вдень, вони вийшли на нерегульований пішохідний перехід біля свого села Братське. У цей час на великій швидкості на них налетіло "Пежо". Двоє встигли відскочити, а ось Світлана Гец і Костя Коваль не змогли ухилитися від удару.



Авто підкинуло їх на капот, а потім дітей розкидало по дорозі. Машина проїхала ще кілька метрів і лише тоді зупинилася.



"Ми саме їхали назустріч на іншому боці дороги. Бачили, як діти вийшли на пішохідний перехід. А "Пежо" було ще досить далеко, але воно за лічені секунди долетіло до переходу і збило цих дітей. Удар був дуже сильний, діти були без тями", – розповіла OBOZREVATEL очевидиця Леся.



За кермом автомобіля виявилася 27-річна дівчина. За словами тих, хто був на місці ДТП, вона закрилася у своєму автомобілі й розмовляла по телефону. На місце прибігли родичі постраждалих дітей.



"У неї була просто істерика, вона металася від дитини, до поліції, потім намагалася накинутися на водійку. Можливо, тому та й сиділа, закрившись у машині. Потім водійка почала плакати, ймовірно, у неї теж був шок від того, що сталося. Маму весь час зупиняли люди, вона була у нестямі від горя", – каже Леся.



На місце ДТП досить швидко приїхали поліція і швидка допомога. Дітей забрали в обласну лікарню. Там OBOZREVATEL повідомили, що їхній стан дуже важкий, загроза для життя зберігається.



Жителі вимагають встановити світлофор



Жителі Братського та Новоолександрівки зараз збирають гроші на лікування постраждалих Свєти й Кості. А також мають намір перекривати дорогу на цій ділянці. Оскільки дуже давно вже звертаються до влади з проханням встановити на цій жвавій трасі світлофор. Але ніхто на них не звертає уваги.



"Кожен перехід дороги тут перетворюється на смертельний номер. Тут поспіль ідуть три пішохідні переходи, але автомобілі мчать на великій швидкості. Якщо тебе пропустить один, то не факт, що пропустить інший, який їде сусідньою смугою. За останніх пів року тут трапилися три смертельні аварії. А тепер ще постраждали діти", – розповідає OBOZREVATEL житель села Віталій Сірий.



У поліції області кажуть, що 27-річну жінку-водія затримали, їй збираються обрати запобіжний захід. Також у неї взяли аналіз на алкоголь, але вона виявилася тверезою. Швидкість і обставини цієї аварії будуть встановлювати за допомогою експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жахлива аварія сталася на трасі Дніпро-Запоріжжя в четвер, 22 квітня. На пішохідному переході біля села Братське автомобіль Peugeot на великій швидкості збив двох дітей – 12-річних хлопчика і дівчинку.Наразі вони перебувають у комі в Дніпропетровській обласній лікарні, лікарі роблять усе для їхнього порятунку, - пише OBOZREVATEL Четверо школярів поверталися додому вдень, вони вийшли на нерегульований пішохідний перехід біля свого села Братське. У цей час на великій швидкості на них налетіло "Пежо". Двоє встигли відскочити, а осьне змогли ухилитися від удару.Авто підкинуло їх на капот, а потім дітей розкидало по дорозі. Машина проїхала ще кілька метрів і лише тоді зупинилася."Ми саме їхали назустріч на іншому боці дороги. Бачили, як діти вийшли на пішохідний перехід. А "Пежо" було ще досить далеко, але воно за лічені секунди долетіло до переходу і збило цих дітей. Удар був дуже сильний, діти були без тями", – розповіла OBOZREVATEL очевидиця Леся.За кермом автомобіля виявилася 27-річна дівчина. За словами тих, хто був на місці ДТП, вона закрилася у своєму автомобілі й розмовляла по телефону. На місце прибігли родичі постраждалих дітей."У неї була просто істерика, вона металася від дитини, до поліції, потім намагалася накинутися на водійку. Можливо, тому та й сиділа, закрившись у машині. Потім водійка почала плакати, ймовірно, у неї теж був шок від того, що сталося. Маму весь час зупиняли люди, вона була у нестямі від горя", – каже Леся.На місце ДТП досить швидко приїхали поліція і швидка допомога. Дітей забрали в обласну лікарню. Там OBOZREVATEL повідомили, що їхній стан дуже важкий, загроза для життя зберігається.Жителі Братського та Новоолександрівки зараз збирають гроші на лікування постраждалих Свєти й Кості. А також мають намір перекривати дорогу на цій ділянці. Оскільки дуже давно вже звертаються до влади з проханням встановити на цій жвавій трасі світлофор. Але ніхто на них не звертає уваги."Кожен перехід дороги тут перетворюється на смертельний номер. Тут поспіль ідуть три пішохідні переходи, але автомобілі мчать на великій швидкості. Якщо тебе пропустить один, то не факт, що пропустить інший, який їде сусідньою смугою. За останніх пів року тут трапилися три смертельні аварії. А тепер ще постраждали діти", – розповідає OBOZREVATEL житель села Віталій Сірий.У поліції області кажуть, що 27-річну жінку-водія затримали, їй збираються обрати запобіжний захід. Також у неї взяли аналіз на алкоголь, але вона виявилася тверезою. Швидкість і обставини цієї аварії будуть встановлювати за допомогою експертиз.

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