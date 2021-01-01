Затримали волинянина-контрабандиста, який хотів переправити через кордон 6 ящиків сигарет
Сьогодні, 15:40
Контрабандну оборудку зупинили прикордонники Луцького загону.
Так, близько опівночі оперативні співробітники спільно з прикордонним нарядом відділу «Світязь» поблизу українсько-білоруського кордону виявили невідомого з пакунками, - інформує Держприкордонслужба України.
Згодом охоронці кордону встановили, що в ношах чоловіка знаходилося майже 3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва.
Правопорушника, який виявився жителем Ковельського району та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На чоловіка склали документи за ст.204-1 КУпАП, справу скерували до суду.
Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.
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Так, близько опівночі оперативні співробітники спільно з прикордонним нарядом відділу «Світязь» поблизу українсько-білоруського кордону виявили невідомого з пакунками, - інформує Держприкордонслужба України.
Згодом охоронці кордону встановили, що в ношах чоловіка знаходилося майже 3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва.
Правопорушника, який виявився жителем Ковельського району та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На чоловіка склали документи за ст.204-1 КУпАП, справу скерували до суду.
Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.
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