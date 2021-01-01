Затримали волинянина-контрабандиста, який хотів переправити через кордон 6 ящиків сигарет





Так, близько опівночі оперативні співробітники спільно з прикордонним нарядом відділу «Світязь» поблизу українсько-білоруського кордону виявили невідомого з пакунками, - інформує Держприкордонслужба України.



Згодом охоронці кордону встановили, що в ношах чоловіка знаходилося майже 3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва.



Правопорушника, який виявився жителем Ковельського району та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На чоловіка склали документи за ст.204-1 КУпАП, справу скерували до суду.



Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Контрабандну оборудку зупинили прикордонники Луцького загону.Так, близько опівночі оперативні співробітники спільно з прикордонним нарядом відділу «Світязь» поблизу українсько-білоруського кордону виявили невідомого з пакунками, - інформує Держприкордонслужба України.Згодом охоронці кордону встановили, що в ношах чоловіка знаходилося майже 3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва.Правопорушника, який виявився жителем Ковельського району та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На чоловіка склали документи за ст.204-1 КУпАП, справу скерували до суду.Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.

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