вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали волинянина-контрабандиста, який хотів переправити через кордон 6 ящиків сигарет

Затримали волинянина-контрабандиста, який хотів переправити через кордон 6 ящиків сигарет
Контрабандну оборудку зупинили прикордонники Луцького загону.

Так, близько опівночі оперативні співробітники спільно з прикордонним нарядом відділу «Світязь» поблизу українсько-білоруського кордону виявили невідомого з пакунками, - інформує Держприкордонслужба України.

Згодом охоронці кордону встановили, що в ношах чоловіка знаходилося майже 3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва.

Правопорушника, який виявився жителем Ковельського району та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. На чоловіка склали документи за ст.204-1 КУпАП, справу скерували до суду.

Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, товар, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали волинянина-контрабандиста, який хотів переправити через кордон 6 ящиків сигарет
Сьогодні, 15:40
Ми навіть уявити не могли масштабів катастрофи, – ліквідатор з Луцька про аварію на ЧАЕС
Сьогодні, 14:45
Синоптик розповіла, коли до України прийде довгоочікуване потепління
Сьогодні, 14:10
У Ковелі висадили рідкісні павловнії. ФОТО
Сьогодні, 13:51
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі Луцькі прикордонники знайшли у лісі 10 ящиків цигарок, які контрабандисти хотіли переправити до Польщі
28 березень, 11:05
На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО На Волині у вантажному потязі знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
15 квітень, 11:07
Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі
13 квітень, 15:17
На Волині затримали позашляховик з контрабандними медикаментами та цигарками На Волині затримали позашляховик з контрабандними медикаментами та цигарками
01 квітень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали волинянина-контрабандиста, який хотів переправити через кордон 6 ящиків сигарет
Сьогодні, 15:40
 0
Ми навіть уявити не могли масштабів катастрофи, – ліквідатор з Луцька про аварію на ЧАЕС
Сьогодні, 14:45
 0
Синоптик розповіла, коли до України прийде довгоочікуване потепління
Сьогодні, 14:10
 0
У Ковелі висадили рідкісні павловнії. ФОТО
Сьогодні, 13:51
 0
Луцька райрада домовилась про соціальне партнерство із «Едельвікою». ФОТО
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8