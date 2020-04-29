Луцька тренерка розповіла, як скинути зайве до літа і як мотивувати себе займатися спортом

Вікторія Поліщук.



Інформаційному агентству



Коли треба починати займатися спортом?



Немає чітко визначеного віку, коли потрібно починати займатися спортом. Батьки мають стежити за своїми дітьми, за їхнім розвитком, за тягою до того чи іншого виду спорту. Однозначно, дітям спершу потрібні групові заняття, такі, де всі відповідають командою, де заохочують і де є здорова конкуренція, наприклад, футбол, волейбол, плавання. А от для дорослих заняття спортом обов’язково мають бути присутніми, як-от поїсти. Ми ж не забуваємо поїсти.



У зв’язку з пандемією багато хто працює вдома, тому активність дня зменшилася до мінімуму. Я радила б прийти в зал і просто спробувати. Для того, щоб нормально почуватися, потрібно тренуватися двічі-тричі на тиждень. Зважаючи на те, якої мети хочете досягнути, треба виконувати або силові вправи, або кардіотренування, або ж у поєднанні. Ви краще почуватиметеся, активність дня збільшиться і сприйняття у дзеркалі себе – теж.



Що стосується тих людей, які не мають змоги відвідувати зали, фітнес-центри, то найкраще – це ранкова зарядка вдома, пробіжка або піша хода. Можна додати піші прогулянки в маркети, які розташовані якомога далі від дому.



Як мотивувати себе займатися спортом?



Роздягнутися перед дзеркалом і глянути на себе, на стан шкіри, візуально оцінити себе і уявити в тій формі, до якої прагнете. Можна мотивуватися, наприклад, акторами, які у свої 50 виглядають краще за деяку молодь, адже проблема ожиріння серед підлітків, молоді зараз дуже поширена.



Як зробити вибір: заняття в залі, марафони схуднень, йога, стретчинг тощо? Як зрозуміти, що потрібно саме тобі?



Тут працюють сарафанне радіо, інтернет, зокрема фото до і після. Але іноді люди не розуміють усієї картинки, скільки зусиль та часу було докладено, щоб досягнути такого результату.



Я завжди раджу пробувати все, різних тренерів, аби відчути, де тобі найкомфортніше.



Зараз поширений культ здорового способу життя, збалансованого харчування, тому в тренді бути здоровим – і внутрішньо, і зовнішньо.



Коли результативність занять краща – зранку чи, наприклад, увечері? І чому?



Ми всі різні. Немає єдиної відповіді. Комусь краще тренуватися після роботи, а хтось – жайворонок, тож пік активності припадає на ранок. Потрібно спробувати займатися і зранку, і в обід, і ввечері, тоді вдасться оптимально підібрати час, коли тренуватися буде найкомфортніше.



Не потрібно забувати, що останній прийом їжі має бути за дві години до заняття. Бажано з’їсти щось неважке, наприклад, яйце, сир, курку чи рибу з овочами, а не чотири котлети з тушкованою картоплею.



За скільки часу новачок у залі побачить результат? І за яких умов?



Результат зазвичай відчутний і видимий уже в перший місяць, звісно, за умови збалансованого харчування, налаштованого режиму дня (відпочинок, нормальний сон) і регулярних тренувань. Покращаться настрій, самопочуття, стан шкіри.



Які можеш дати поради щодо правильного харчування, як відмовитися від фастфуду, солодощів і сісти на дієту, як не зірватися?



Зараз – купа ресурсів. Є, однак, велике «але» – всі ми різні і немає ідеальної формули. Найприйнятніше для кожного тренера, коли його підопічний харчується правильно зі збереженням добової норми КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи, – ВН). Повністю обмежувати себе не потрібно. Раз на місяць можна дозволити собі щось смачненьке як винагороду за свої старання. Це і дозволить уникнути неконтрольованих зривів.



Як не допустити помилок, виходячи з дієти? Як знову не набрати скинуте?



Я не сприймаю дієт як таких узагалі, адже дієта – це завжди чіткі обмеження в раціоні, тому людина не отримує збалансованого харчування.



Єдиною прийнятною є дієта за станом здоров’я, яку рекомендував лікар.



Твій топ продуктів для збалансованого харчування.



Це овочі, зелень, м’ясо, риба, каші, макарони з твердих сортів пшениці. Умовно я розділяю тарілку на три частини. Половину займають овочі та зелень, по третині – гарнір і м’ясо/риба чи рослинний білок. Звісно, всі продукти мають вписуватися в добову норму КБЖВ.



Вуглеводи краще їсти в першій половині дня, наприклад, каші – це складні вуглеводи, які розщеплюються протягом дня. Цукерки ж – прості вуглеводи, які дуже швидко розщеплюються і користі не приносять. Якщо відразу після споживання солодощів не зайнялися якоюсь активністю, то все відкладеться в жири.



Увечері ж можна з’їсти курку чи рибу з салатом.



Необхідну кількість калорій на день можна розрахувати за формулами: 10 х вага в кілограмах + 6,25 х зріст у сантиметрах - 4,92 х кількість років - 161 (для жінок); 10 х вага в кілограмах + 6,25 х зріст у сантиметрах - 4,92 х кількість років + 5 (для чоловіків).



Чи всім потрібні спортивні добавки (протеїн, L-карнітин та інші)?



Спершу з’ясуємо, для чого вони. Якщо ви професійний спортсмен, у вас – по два-три тренування на день, є план, чітко поставлене завдання, режим, тоді це обов’язково. Але якщо ви тільки почали займатися фізичною активністю, то краще використовувати свої ресурси, так ви ліпше зрозумієте свій організм. Сезонно ж можна пропивати курси вітамінів, звісно, за призначенням лікаря.



Скоро літо. Чи можливо за півтора-два місяці привести себе в форму? Якщо так, то за яких умов?



Усе залежить від налаштування, харчування, способу життя та зайвої ваги. Справді, привести себе у форму за такий проміжок часу можна, але якщо ви не маєте великої надлишкової ваги.



Ви насправді змінитеся, зокрема й зовнішньо, будете краще почуватися, але для кожного – свій час. Комусь, аби привести себе в форму, достатньо місяця, а комусь може забракнути й пів року. Усе залежить від зайвої ваги, якої потрібно позбутися.



Окрім тренувань, можна додати активність протягом дня: піші прогулянки на роботу, додому, в магазин, прогулянки з дітьми; кількість використаних калорій має перевищувати кількість спожитих.



Що можеш сказати про екстремальні дієти, наприклад, безвуглеводну, білкову, або про марафони «на виживання», розробники яких обіцяють, що ти скинеш усе зайве за мінімальний час? Чи не шкідливо це для здоров’я?



Не підтримую і більше скажу, що прихильники таких методів просто псують собі здоров’я. Ви, звісно, щось скинете, але при цьому вам не пояснюють, які це матиме наслідки. Це за собою може потягнути від звичайного акне до гастритів, виразок і так далі.



Я – за повноцінне здорове харчування без переїдання.



Тренуватися понад норму теж не варто, адже колись-таки організм дасть збій. Він дійде до такої точки, коли далі не зможе працювати.



Які можеш назвати основні помилки, що їх роблять люди, які хочуть привести себе у форму (і на тренуваннях, і на кухні)?



Безконтрольно кидаються у все й відразу, усім же хочеться за мінімальний час досягнути максимального результату.



Треба чітко розставити пріоритети, підготувати план занять. Якщо ви на цьому не знаєтеся, то нехай краще для вас це зробить спеціаліст, тобто тренер; він складе програму під вас. Тренер постійно буде підстраховувати, пояснювати, показувати техніку, аби ви не травмувалися, мотивувати.



Не потрібно забувати про розминку перед тренуванням. Також варто поєднувати силові заняття з кардіо і функціональними тренуваннями, тоді вдасться досягнути кращого результату.



Скоро – свята. Як пережити Великдень без шкоди для здоров’я? Як не набрати зайвого під час свят?



На Великодні свята обирайте відпочинок на природі, ігри на свіжому повітрі, більше рухайтеся, їжте за потреби. За столом віддавайте перевагу тим продуктам, які найменше шкодять: м’ясу, рибі, овочам, зелені. Не налягайте на мучне і солодке – цього має бути мінімум і лише в першій половині дня. Головне – відчувати свій організм. Він нам усе чітко дає знати. Не переїдайте, не засмічуйте себе, адже свята минуть, а тіло доведеться приводити в форму.



Якщо алкоголю не уникнути, то краще обрати якісне сухе вино. Але не зловживайте – достатньо келиха. І не забувайте про водний баланс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спорт у житті кожної дорослої людини має бути обов’язково присутнім. Про фізичну активність не треба забувати – ми ж не забуваємо поїсти, акцентує тренеркаІнформаційному агентству Волинські Новини вона розповіла про професійне заняття спортом, збалансоване харчування, а також пояснила, чи реально скинути все зайве до літа і пережити Великодні свята без шкоди для фігури.Немає чітко визначеного віку, коли потрібно починати займатися спортом. Батьки мають стежити за своїми дітьми, за їхнім розвитком, за тягою до того чи іншого виду спорту. Однозначно, дітям спершу потрібні групові заняття, такі, де всі відповідають командою, де заохочують і де є здорова конкуренція, наприклад, футбол, волейбол, плавання. А от для дорослих заняття спортом обов’язково мають бути присутніми, як-от поїсти. Ми ж не забуваємо поїсти.У зв’язку з пандемією багато хто працює вдома, тому активність дня зменшилася до мінімуму. Я радила б прийти в зал і просто спробувати. Для того, щоб нормально почуватися, потрібно тренуватися двічі-тричі на тиждень. Зважаючи на те, якої мети хочете досягнути, треба виконувати або силові вправи, або кардіотренування, або ж у поєднанні. Ви краще почуватиметеся, активність дня збільшиться і сприйняття у дзеркалі себе – теж.Що стосується тих людей, які не мають змоги відвідувати зали, фітнес-центри, то найкраще – це ранкова зарядка вдома, пробіжка або піша хода. Можна додати піші прогулянки в маркети, які розташовані якомога далі від дому.Роздягнутися перед дзеркалом і глянути на себе, на стан шкіри, візуально оцінити себе і уявити в тій формі, до якої прагнете. Можна мотивуватися, наприклад, акторами, які у свої 50 виглядають краще за деяку молодь, адже проблема ожиріння серед підлітків, молоді зараз дуже поширена.Тут працюють сарафанне радіо, інтернет, зокрема фото до і після. Але іноді люди не розуміють усієї картинки, скільки зусиль та часу було докладено, щоб досягнути такого результату.Я завжди раджу пробувати все, різних тренерів, аби відчути, де тобі найкомфортніше.Зараз поширений культ здорового способу життя, збалансованого харчування, тому в тренді бути здоровим – і внутрішньо, і зовнішньо.Ми всі різні. Немає єдиної відповіді. Комусь краще тренуватися після роботи, а хтось – жайворонок, тож пік активності припадає на ранок. Потрібно спробувати займатися і зранку, і в обід, і ввечері, тоді вдасться оптимально підібрати час, коли тренуватися буде найкомфортніше.Не потрібно забувати, що останній прийом їжі має бути за дві години до заняття. Бажано з’їсти щось неважке, наприклад, яйце, сир, курку чи рибу з овочами, а не чотири котлети з тушкованою картоплею.Результат зазвичай відчутний і видимий уже в перший місяць, звісно, за умови збалансованого харчування, налаштованого режиму дня (відпочинок, нормальний сон) і регулярних тренувань. Покращаться настрій, самопочуття, стан шкіри.Зараз – купа ресурсів. Є, однак, велике «але» – всі ми різні і немає ідеальної формули. Найприйнятніше для кожного тренера, коли його підопічний харчується правильно зі збереженням добової норми КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи, – ВН). Повністю обмежувати себе не потрібно. Раз на місяць можна дозволити собі щось смачненьке як винагороду за свої старання. Це і дозволить уникнути неконтрольованих зривів.Я не сприймаю дієт як таких узагалі, адже дієта – це завжди чіткі обмеження в раціоні, тому людина не отримує збалансованого харчування.Єдиною прийнятною є дієта за станом здоров’я, яку рекомендував лікар.Це овочі, зелень, м’ясо, риба, каші, макарони з твердих сортів пшениці. Умовно я розділяю тарілку на три частини. Половину займають овочі та зелень, по третині – гарнір і м’ясо/риба чи рослинний білок. Звісно, всі продукти мають вписуватися в добову норму КБЖВ.Вуглеводи краще їсти в першій половині дня, наприклад, каші – це складні вуглеводи, які розщеплюються протягом дня. Цукерки ж – прості вуглеводи, які дуже швидко розщеплюються і користі не приносять. Якщо відразу після споживання солодощів не зайнялися якоюсь активністю, то все відкладеться в жири.Увечері ж можна з’їсти курку чи рибу з салатом.Необхідну кількість калорій на день можна розрахувати за формулами: 10 х вага в кілограмах + 6,25 х зріст у сантиметрах - 4,92 х кількість років - 161 (для жінок); 10 х вага в кілограмах + 6,25 х зріст у сантиметрах - 4,92 х кількість років + 5 (для чоловіків).Спершу з’ясуємо, для чого вони. Якщо ви професійний спортсмен, у вас – по два-три тренування на день, є план, чітко поставлене завдання, режим, тоді це обов’язково. Але якщо ви тільки почали займатися фізичною активністю, то краще використовувати свої ресурси, так ви ліпше зрозумієте свій організм. Сезонно ж можна пропивати курси вітамінів, звісно, за призначенням лікаря.Усе залежить від налаштування, харчування, способу життя та зайвої ваги. Справді, привести себе у форму за такий проміжок часу можна, але якщо ви не маєте великої надлишкової ваги.Ви насправді змінитеся, зокрема й зовнішньо, будете краще почуватися, але для кожного – свій час. Комусь, аби привести себе в форму, достатньо місяця, а комусь може забракнути й пів року. Усе залежить від зайвої ваги, якої потрібно позбутися.Окрім тренувань, можна додати активність протягом дня: піші прогулянки на роботу, додому, в магазин, прогулянки з дітьми; кількість використаних калорій має перевищувати кількість спожитих.Що можеш сказати про екстремальні дієти, наприклад, безвуглеводну, білкову, або про марафони «на виживання», розробники яких обіцяють, що ти скинеш усе зайве за мінімальний час? Чи не шкідливо це для здоров’я?Не підтримую і більше скажу, що прихильники таких методів просто псують собі здоров’я. Ви, звісно, щось скинете, але при цьому вам не пояснюють, які це матиме наслідки. Це за собою може потягнути від звичайного акне до гастритів, виразок і так далі.Я – за повноцінне здорове харчування без переїдання.Тренуватися понад норму теж не варто, адже колись-таки організм дасть збій. Він дійде до такої точки, коли далі не зможе працювати.Безконтрольно кидаються у все й відразу, усім же хочеться за мінімальний час досягнути максимального результату.Треба чітко розставити пріоритети, підготувати план занять. Якщо ви на цьому не знаєтеся, то нехай краще для вас це зробить спеціаліст, тобто тренер; він складе програму під вас. Тренер постійно буде підстраховувати, пояснювати, показувати техніку, аби ви не травмувалися, мотивувати.Не потрібно забувати про розминку перед тренуванням. Також варто поєднувати силові заняття з кардіо і функціональними тренуваннями, тоді вдасться досягнути кращого результату.На Великодні свята обирайте відпочинок на природі, ігри на свіжому повітрі, більше рухайтеся, їжте за потреби. За столом віддавайте перевагу тим продуктам, які найменше шкодять: м’ясу, рибі, овочам, зелені. Не налягайте на мучне і солодке – цього має бути мінімум і лише в першій половині дня. Головне – відчувати свій організм. Він нам усе чітко дає знати. Не переїдайте, не засмічуйте себе, адже свята минуть, а тіло доведеться приводити в форму.Якщо алкоголю не уникнути, то краще обрати якісне сухе вино. Але не зловживайте – достатньо келиха. І не забувайте про водний баланс.

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