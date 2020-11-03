На травневі свята «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Ковель-Київ

"Укрзалізниця" на період травневих вихідних запускає додаткові потяги. Сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.Таким чином, оновлений перелік додаткових поїздів на свята має такий вигляд:№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.№ 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;№ 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;№ 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;№ 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;№ 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.