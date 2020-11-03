На травневі свята «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Ковель-Київ
Сьогодні, 19:12
"Укрзалізниця" на період травневих вихідних запускає додаткові потяги. Сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
Таким чином, оновлений перелік додаткових поїздів на свята має такий вигляд:
№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;
№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.
№ 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;
№ 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;
№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;
№ 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;
№ 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;
№ 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
Таким чином, оновлений перелік додаткових поїздів на свята має такий вигляд:
№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;
№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.
№ 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;
№ 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;
№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;
№ 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;
№ 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;
№ 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині у неділю, 25 квітня
Сьогодні, 20:00
У страшній автотрощі на Волині загинув чоловік та двоє дітей
Сьогодні, 19:56
На травневі свята «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Ковель-Київ
Сьогодні, 19:12
Розмитнення «євроблях» за новим законом: який порядок та коли саме можна легалізувати авто
Сьогодні, 18:24
Луцька тренерка розповіла, як скинути зайве до літа і як мотивувати себе займатися спортом
Сьогодні, 17:04