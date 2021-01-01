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Якою буде погода на Волині у неділю, 25 квітня

Якою буде погода на Волині у неділю, 25 квітня
На Волині завтра, 25 квітня, прогнозують прохолодну погоду. Місцями йтиме невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, інформують, що загалом в обасті буде мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. В повітрі будуть сильні заморозки. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

А от температура повітря вночі буде 0,-5⁰ морозу, вдень 4-9⁰ тепла.

До слова, 25 квітня 2021 року, християни святкують Вербну неділю. У церквах проходять богослужіння та освячення верби. За народними прикметами, якщо на Вербну неділю хороша погода – буде гарний урожай фруктів. Вітряно у цей святковий день – до прохолодного літа. А якщо несподівано вдарив мороз – цього року як ніколи вродить пшениця.



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Теги: прогноз, погода, Волинь, 25 квітня
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