За успішність учнів нагородили ковельських педагогів: назвали суму премії.ФОТО





Міський голова Ігор Чайка та серетар ради Оксана Багнова вручили сертифікати на грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень переможцям конкурсу “Успішний педагог” у номінацї “Вчителі, які підготували учнів до складання ЗНО на 200 балів”.



Винагороди отримали вчителі хімії Оксана Мельник ( Ліцей №1) та Тетяна Бірук (ЗЗСО №12). Про це



Їх вихованці, випускники 2020 року Максим Чумак та Роман Коцюбчик, здобули найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.



Міський голова подякував педагогам за їх працю та побажав подальших успіхів.



Нагадаємо, у Ковелі конкурс на премії Ковельської міської ради «Успішний педагог» проводиться з 2017 року. Цьогоріч вперше було запроваджено номінацію “Вчителі, які підготували учнів до складання ЗНО на 200 балів”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох вчителів з Ковеля відзначили преміями за хорошу підготовку їх учнів до ЗНО.Міський головата серетар радивручили сертифікати на грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень переможцям конкурсу “Успішний педагог” у номінацї “Вчителі, які підготували учнів до складання ЗНО на 200 балів”.Винагороди отримали вчителі хімії( Ліцей №1) та(ЗЗСО №12). Про це інформує пресслужба міськради.Їх вихованці, випускники 2020 рокута, здобули найвищий бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.Міський голова подякував педагогам за їх працю та побажав подальших успіхів.Нагадаємо, у Ковелі конкурс на премії Ковельської міської ради «Успішний педагог» проводиться з 2017 року. Цьогоріч вперше було запроваджено номінацію “Вчителі, які підготували учнів до складання ЗНО на 200 балів”.

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