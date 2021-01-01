Наступного тижня з «червоної» зони вийдуть Київ і п'ять областей





Про це Віктор Ляшко.



«За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з «червоного» рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області», — написав Ляшко.







Зауважимо, що у названих Ляшком регіонах дійсно покращується епідемічна ситуація. Так, за даними МОЗ на 23 квітня, на Львівщині знизився відсоток від епідпорогу, стабілізувалися рівень та динаміка госпіталізації, але із завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення нових випадків захворювання на коронавірус залишаються проблеми. У Києві високі рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.



В Київській, Полтавській та Запорізькій областях високі коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації. В Одеській — високий коефіцієнт виявлення випадків та завантаженість ліжок з киснем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що наступного тижня Київ та п'ять областей України залишать "червону" карантинну зону, в якій діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.Про це повідомив заступник очільника МОЗ, головний санлікар«За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з «червоного» рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області», — написав Ляшко.Зауважимо, що у названих Ляшком регіонах дійсно покращується епідемічна ситуація. Так, за даними МОЗ на 23 квітня, на Львівщині знизився відсоток від епідпорогу, стабілізувалися рівень та динаміка госпіталізації, але із завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення нових випадків захворювання на коронавірус залишаються проблеми. У Києві високі рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.В Київській, Полтавській та Запорізькій областях високі коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації. В Одеській — високий коефіцієнт виявлення випадків та завантаженість ліжок з киснем.

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