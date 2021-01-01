Більше півтони сонячного каміння контрабандою везли до Польщі
Сьогодні, 23:27
Майже 66 кілограмів бурштину намагався контрабандою вивезти до Польщі 40-річний громадянин України. Про це повідомляє Держприкордонслужба в суботу, 24 квітня.
Зазначено, що мікроавтобус Volkswagen прибув у пункт пропуску Шегині минулої ночі. Співробітники Держприкордонслужби вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу і разом зі співробітниками Галицької митниці виявили в автомобілі майже 66 кіло бурштину в конструктивних порожнинах автомобіля.
За інформацією прикордонників, це найбільше вилучення контрабандного бурштину в поточному році на ділянці Львівського прикордонного загону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначено, що мікроавтобус Volkswagen прибув у пункт пропуску Шегині минулої ночі. Співробітники Держприкордонслужби вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу і разом зі співробітниками Галицької митниці виявили в автомобілі майже 66 кіло бурштину в конструктивних порожнинах автомобіля.
За інформацією прикордонників, це найбільше вилучення контрабандного бурштину в поточному році на ділянці Львівського прикордонного загону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Більше півтони сонячного каміння контрабандою везли до Польщі
Сьогодні, 23:27
Наступного тижня з «червоної» зони вийдуть Київ і п'ять областей
Сьогодні, 22:15
Зловили за руку на «гарячому»: на одному з ринків Волині жінка намагалась поцупити гаманець
Сьогодні, 20:35
З Волині курсуватиме прямий поїзд на Херсонщину і Миколаївщину
Сьогодні, 20:33