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Більше півтони сонячного каміння контрабандою везли до Польщі

Більше півтони сонячного каміння контрабандою везли до Польщі
Майже 66 кілограмів бурштину намагався контрабандою вивезти до Польщі 40-річний громадянин України. Про це повідомляє Держприкордонслужба в суботу, 24 квітня.

Зазначено, що мікроавтобус Volkswagen прибув у пункт пропуску Шегині минулої ночі. Співробітники Держприкордонслужби вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу і разом зі співробітниками Галицької митниці виявили в автомобілі майже 66 кіло бурштину в конструктивних порожнинах автомобіля.

За інформацією прикордонників, це найбільше вилучення контрабандного бурштину в поточному році на ділянці Львівського прикордонного загону.

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Теги: бурштин, Шегині
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