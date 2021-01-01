Більше півтони сонячного каміння контрабандою везли до Польщі





Зазначено, що мікроавтобус Volkswagen прибув у пункт пропуску Шегині минулої ночі. Співробітники Держприкордонслужби вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу і разом зі співробітниками Галицької митниці виявили в автомобілі майже 66 кіло бурштину в конструктивних порожнинах автомобіля.



За інформацією прикордонників, це найбільше вилучення контрабандного бурштину в поточному році на ділянці Львівського прикордонного загону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 66 кілограмів бурштину намагався контрабандою вивезти до Польщі 40-річний громадянин України. Про це повідомляє Держприкордонслужба в суботу, 24 квітня.Зазначено, що мікроавтобус Volkswagen прибув у пункт пропуску Шегині минулої ночі. Співробітники Держприкордонслужби вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу і разом зі співробітниками Галицької митниці виявили в автомобілі майже 66 кіло бурштину в конструктивних порожнинах автомобіля.За інформацією прикордонників, це найбільше вилучення контрабандного бурштину в поточному році на ділянці Львівського прикордонного загону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію