25 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 25 квітня, в Україні святкують Вербну неділю. Це свято християни відзначають щороку в останню неділю перед Великоднему.
Цього дня Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали його, коли він в’їжджав у місто на ослі, вистилаючи дорогу пальмовими гілками і викрикуючи «Осанна!». Таким чином, Ісуса народ визнав Месією, а також це подія – символ входу сина людського до Раю. Віддсьогодні розпочинається Страсний тиждень.
У світі відзначають Міжнародний День ДНК.
Сьогодні відзначає день народження луцька медійниця Катерина Дулапчій( на фото). Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографа Лідії Кожевнікової. Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
У неділю, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Що потрібно робити у Вербну неділю:
- Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей.
- Вербові гілки посвячені в церкві треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі.
- Потрібно постаратися відійти від маячні, очиститися духовно, помолитися і підготуватися до Страсної седмиці.
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Цього дня Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали його, коли він в’їжджав у місто на ослі, вистилаючи дорогу пальмовими гілками і викрикуючи «Осанна!». Таким чином, Ісуса народ визнав Месією, а також це подія – символ входу сина людського до Раю. Віддсьогодні розпочинається Страсний тиждень.
У світі відзначають Міжнародний День ДНК.
Сьогодні відзначає день народження луцька медійниця Катерина Дулапчій( на фото). Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографа Лідії Кожевнікової. Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
У неділю, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Що потрібно робити у Вербну неділю:
- Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей.
- Вербові гілки посвячені в церкві треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі.
- Потрібно постаратися відійти від маячні, очиститися духовно, помолитися і підготуватися до Страсної седмиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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