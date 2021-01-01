25 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 25 квітня, в Україні святкують Вербну неділю. Це свято християни відзначають щороку в останню неділю перед Великоднему.Цього дня Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали його, коли він в’їжджав у місто на ослі, вистилаючи дорогу пальмовими гілками і викрикуючи «Осанна!». Таким чином, Ісуса народ визнав Месією, а також це подія – символ входу сина людського до Раю. Віддсьогодні розпочинається Страсний тиждень.У світі відзначають Міжнародний День ДНК.Сьогодні відзначає день народження луцька медійниця( на фото). Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради, науковця та педагога, громадського діячафотографа. Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.У неділю, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!- Сьогодні треба перебувати вдома у колі рідних вам людей.- Вербові гілки посвячені в церкві треба поставити вдома біля ікони або ж десь у кутку. Там вони мають простояти увесь рік. За церковними традиціями, вони захищають дім від злих очей та пожежі.- Потрібно постаратися відійти від маячні, очиститися духовно, помолитися і підготуватися до Страсної седмиці.