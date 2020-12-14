YouTube заблокував доступ до трьох «каналів Медведчука»

Віктора Медведчука ㅡ Тарасу Козаку. Однак наразі телеканали все ще можуть транслювати ефір каналу «Перший Незалежний». Про це повідомляє



Наразі доступ до всіх трьох акаунтів телеканалів заблоковано. Під час спроби відкрити сторінки, з'являється напис: «Цей канал недоступний у вашій країні».



Водночас ці акаунти все ще можуть транслювати ефір телеканалу «Перший Незалежний», новими власниками якого стали колишні співробітники заблокованих ZIK, «112 Україна» та NewsOne. Щоправда, знайти ці трансляції можна лише за рекомендаціями самого YouTube.



Самі канали не видалені та продовжують працювати. До них також можна отримати доступ, якщо зайти через VPN, але з'являтися у рекомендованих для українських користувачів вони вже не будуть.



Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «канали Медведчука» заблокували на платформі YouTube в Україні за зверненням Міністерства та на рішення РНБО.

«Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України», ㅡ написав він у Telegram.



Водночас самі телеканали сприймають ситуацію інакше. Наприклад, у Telegram-каналі «112 Україна» зазначили, що «Перший Незалежний» «розширив своє мовлення ще на три YouTube-платформи».



Згодом представники телеканалу заявили, що українська влада «фактично змусила» YouTube заблокувати доступ українських користувачів до каналів, а саме рішення вважають незаконним.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відеохостинг YouTube обмежив доступ до акаунтів телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, які належать народному депутату від ОПЗЖ та соратникуОднак наразі телеканали все ще можуть транслювати ефір каналу «Перший Незалежний». Про це повідомляє hromadske.ua. Наразі доступ до всіх трьох акаунтів телеканалів заблоковано. Під час спроби відкрити сторінки, з'являється напис: «Цей канал недоступний у вашій країні».Водночас ці акаунти все ще можуть транслювати ефір телеканалу «Перший Незалежний», новими власниками якого стали колишні співробітники заблокованих ZIK, «112 Україна» та NewsOne. Щоправда, знайти ці трансляції можна лише за рекомендаціями самого YouTube.Самі канали не видалені та продовжують працювати. До них також можна отримати доступ, якщо зайти через VPN, але з'являтися у рекомендованих для українських користувачів вони вже не будуть.Міністр культуризаявив, що «канали Медведчука» заблокували на платформі YouTube в Україні за зверненням Міністерства та на рішення РНБО.«Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора. Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення та на рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, оскільки вони не є ЗМІ чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України», ㅡ написав він у Telegram.Водночас самі телеканали сприймають ситуацію інакше. Наприклад, у Telegram-каналі «112 Україна» зазначили, що «Перший Незалежний» «розширив своє мовлення ще на три YouTube-платформи».Згодом представники телеканалу заявили, що українська влада «фактично змусила» YouTube заблокувати доступ українських користувачів до каналів, а саме рішення вважають незаконним.

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