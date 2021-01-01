Зеленський хоче відновити кримінальну відповідальність за контрабанду
Сьогодні, 06:13
Президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Її скасували у 2012 році.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Зареєстрували документ 23 квітня. Зеленський пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Законопроєктом пропонують криміналізувати контрабанду товарів та підакцизних товарів, а також їхнє недостовірне декларування.
Тексту документу на сайті Ради наразі немає.
Зазначимо, кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні скасували у 2012 році. Її зберегли лише щодо незаконного переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотиків, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин, а також культурних цінностей і технічних засобів негласного зняття інформації.
Тоді ж посилили адміністративну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних алкоголю, тютюнових виробів тощо.
Що передувало?
Законопроєкти щодо відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду від президента раніше анонсував секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
Сталося це після того, як РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції щодо топконтрабандистів України та пов'язаних із ними компаній.
Персональні спеціальні санкції ввели щодо десяти людей на три роки. Як переконував Зеленський, ці люди є «лідерами» серед контрабандистів, а такі санкції ввели вперше в історії України.
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Про це йдеться на сайті парламенту.
Зареєстрували документ 23 квітня. Зеленський пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Законопроєктом пропонують криміналізувати контрабанду товарів та підакцизних товарів, а також їхнє недостовірне декларування.
Тексту документу на сайті Ради наразі немає.
Зазначимо, кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні скасували у 2012 році. Її зберегли лише щодо незаконного переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотиків, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин, а також культурних цінностей і технічних засобів негласного зняття інформації.
Тоді ж посилили адміністративну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних алкоголю, тютюнових виробів тощо.
Що передувало?
Законопроєкти щодо відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду від президента раніше анонсував секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
Сталося це після того, як РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції щодо топконтрабандистів України та пов'язаних із ними компаній.
Персональні спеціальні санкції ввели щодо десяти людей на три роки. Як переконував Зеленський, ці люди є «лідерами» серед контрабандистів, а такі санкції ввели вперше в історії України.
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