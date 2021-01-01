Зеленський хоче відновити кримінальну відповідальність за контрабанду





Про це йдеться на



Зареєстрували документ 23 квітня. Зеленський пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Законопроєктом пропонують криміналізувати контрабанду товарів та підакцизних товарів, а також їхнє недостовірне декларування.

Тексту документу на сайті Ради наразі немає.



Зазначимо, кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні скасували у 2012 році. Її зберегли лише щодо незаконного переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотиків, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин, а також культурних цінностей і технічних засобів негласного зняття інформації.

Тоді ж посилили адміністративну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних алкоголю, тютюнових виробів тощо.



Що передувало?

Законопроєкти щодо відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду від президента раніше анонсував секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Сталося це після того, як РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції щодо топконтрабандистів України та пов'язаних із ними компаній.



Персональні спеціальні санкції ввели щодо десяти людей на три роки. Як переконував Зеленський, ці люди є «лідерами» серед контрабандистів, а такі санкції ввели вперше в історії України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Її скасували у 2012 році.Про це йдеться на сайті парламенту.Зареєстрували документ 23 квітня. Зеленський пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. Законопроєктом пропонують криміналізувати контрабанду товарів та підакцизних товарів, а також їхнє недостовірне декларування.Тексту документу на сайті Ради наразі немає.Зазначимо, кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні скасували у 2012 році. Її зберегли лише щодо незаконного переміщення через кордон зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотиків, радіоактивних матеріалів, отруйних речовин, а також культурних цінностей і технічних засобів негласного зняття інформації.Тоді ж посилили адміністративну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних алкоголю, тютюнових виробів тощо.Законопроєкти щодо відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду від президента раніше анонсував секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.Сталося це після того, як РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції щодо топконтрабандистів України та пов'язаних із ними компаній.Персональні спеціальні санкції ввели щодо десяти людей на три роки. Як переконував Зеленський, ці люди є «лідерами» серед контрабандистів, а такі санкції ввели вперше в історії України.

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