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Виграли у Skoda: луцькі тролейбуси «Богдан» курсуватимуть у Чехії

Виграли у Skoda: луцькі тролейбуси «Богдан» курсуватимуть у Чехії
Корпорація «Богдан» поставить 6 тролейбусів у Чехію. На тендері вона змагалася зі Skoda.

Український виробник автобусів і тролейбусів «Богдан» уперше зміг вийти на ринок Чехії з новими тролейбусами, а на тендері перемогти місцевого великого виробника Skoda.
Про це повідомила пресслужба корпорації.

У консорціумі з чеською компанією Tram For Envi «Богдан» поставить шість нових тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії міста Їглава. Переможцем тендера українська компанія стала майже рік тому, але тільки тепер підписали контракт. Місто заплатить за новий транспорт загалом 71,4 мільйона крон (приблизно $3,5 млн). Термін поставки — 14 місяців.

Згідно з контрактом, тролейбуси Bogdan T70120 повинні бути адаптовані до вимог чеського ринку. Тому електрообладнання для них виготовить чеська компанія Cegelec.

Чеське видання ZDOPRAVY.CZ зазначає, що до цього протягом багатьох років тільки Skoda Electric вигравала контракти на поставку тролейбусів у країні. Прихід інших виробників значно знизив ціни.
Зазначимо, що якщо «Богдан» на тендері запропонував виготовити шість тролейбусів за 71,4 млн чеських крон, то Skoda — за 82,74 млн крон.

«Богдан» на ринку ЄС
Корпорація «Богдан» приблизно 10 років тому мала досвід співпраці з чеською Cegelec і представляла спільний тролейбус мерії чеської Острави. У 2013 році корпорація разом із польською Ursus здійснила велику поставку 38 електробусів у Люблін.


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Теги: корпорація Богдан, поставка у Чехію тролейбусів
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Коментарі 1
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"Шкода" просто німців возить
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