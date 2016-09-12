В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій: покрокова інструкція
Сьогодні, 07:43
Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії для майбутніх пенсіонерів.
Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду.
Сервіс дозволяє завчасно подати інформацію, необхідну для призначення пенсії.
Особі, яка ще не є пенсіонером, потрібно зробити наступні кроки:
• авторизуватися на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (кеп);
• заповнити анкету-заяву(зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
• прикріпити відскановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);
• підписати анкету-заяву кеп;
• надіслати анкету-заяву до органу Фонду.
Надана інформація буде завчасно перевірена, і при досягненні пенсійного віку заявник отримає СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті про:
• призначення пенсії,
• дату, з якої вона призначена,
• розмірі призначеної пенсії.
Особисто звертатися до органів Фонду не потрібно, пенсія буде призначена автоматично при досягненні пенсійного віку.
Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн – до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.
Підвищення пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.
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Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду.
Сервіс дозволяє завчасно подати інформацію, необхідну для призначення пенсії.
Особі, яка ще не є пенсіонером, потрібно зробити наступні кроки:
• авторизуватися на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (кеп);
• заповнити анкету-заяву(зокрема інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
• прикріпити відскановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважаєте за необхідне надати для підтвердження права на доплати та пільги);
• підписати анкету-заяву кеп;
• надіслати анкету-заяву до органу Фонду.
Надана інформація буде завчасно перевірена, і при досягненні пенсійного віку заявник отримає СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті про:
• призначення пенсії,
• дату, з якої вона призначена,
• розмірі призначеної пенсії.
Особисто звертатися до органів Фонду не потрібно, пенсія буде призначена автоматично при досягненні пенсійного віку.
Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн – до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.
Підвищення пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.
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