З вересня в українських школах почнуть діяти нові норми харчування





Про це під час вебінару "Формування культури харчування та правильних харчових звичок" повідомила виконуюча обов'язки керівника експертної групи з питань профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ Тетяна Скапа,



"Наразі ще діє постанова Кабінету Міністрів № 1591, яка чинна з 2004 року і до 1 вересня 2021 року. Тобто, новий документ, нові норми харчування, які затверджені Кабінетом Міністрів у березні, починають діяти з 1 вересня 2021 року", – сказала Скапа.



Вона зауважила, що таким чином закладам освіти дали час для підготовки до нових норм. Самі норми харчування стосуються не лише шкіл, але й дошкільних навчальних закладів, закладів профтехосвіти, закладів оздоровлення та відпочинку.



Скапа також повідомила, що за результатами опитування, проведеного за підтримки ЮНІСЕФ у 2018 році, приблизно 12% хлопців та 8% дівчат віком 11-18 років мають надлишкову вагу.



Крім того, за результатами досліджень, 20% страв із м'яса, які споживають діти, є високообробленими продуктами й ковбасними виробами.



"Це стало одним із підгрунть, чому ми взагалі виключили із норм харчування оброблені м'ясні та рибні страви. Зазвичай ці страви містять значну кількість солі", – прокоментувала Скапа.



Також із норм харчування були виключені кондитерські вироби, адже вони містять велику кількість цукру та трансжири. У нових нормах обмежується споживання соків через вміст у них значної кількості цукрів.



До нових норм не увійшли консерви (м'ясні, рибні, овочеві) через високий вміст солі та можливу наявність консервантів, споживання хліба та картоплі зменшено. Натомість новими нормами харчування передбачене збільшення споживання молока та кисломолочних продуктів, круп, бобових.



Крім того, у нових нормах не передбачена таблиця заміни харчових продуктів. Скапа пояснила, що для збалансованого харчування має бути повний набір продуктів, через що неможливо замінити один продукт іншим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові норми харчування у школах, які передбачають зменшення споживання цукру та солі, почнуть діяти з 1 вересня.Про це під час вебінару "Формування культури харчування та правильних харчових звичок" повідомила виконуюча обов'язки керівника експертної групи з питань профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ передає "Укрінформ"."Наразі ще діє постанова Кабінету Міністрів № 1591, яка чинна з 2004 року і до 1 вересня 2021 року. Тобто, новий документ, нові норми харчування, які затверджені Кабінетом Міністрів у березні, починають діяти з 1 вересня 2021 року", – сказала Скапа.Вона зауважила, що таким чином закладам освіти дали час для підготовки до нових норм. Самі норми харчування стосуються не лише шкіл, але й дошкільних навчальних закладів, закладів профтехосвіти, закладів оздоровлення та відпочинку.Скапа також повідомила, що за результатами опитування, проведеного за підтримки ЮНІСЕФ у 2018 році, приблизно 12% хлопців та 8% дівчат віком 11-18 років мають надлишкову вагу.Крім того, за результатами досліджень, 20% страв із м'яса, які споживають діти, є високообробленими продуктами й ковбасними виробами."Це стало одним із підгрунть, чому ми взагалі виключили із норм харчування оброблені м'ясні та рибні страви. Зазвичай ці страви містять значну кількість солі", – прокоментувала Скапа.Також із норм харчування були виключені кондитерські вироби, адже вони містять велику кількість цукру та трансжири. У нових нормах обмежується споживання соків через вміст у них значної кількості цукрів.До нових норм не увійшли консерви (м'ясні, рибні, овочеві) через високий вміст солі та можливу наявність консервантів, споживання хліба та картоплі зменшено. Натомість новими нормами харчування передбачене збільшення споживання молока та кисломолочних продуктів, круп, бобових.Крім того, у нових нормах не передбачена таблиця заміни харчових продуктів. Скапа пояснила, що для збалансованого харчування має бути повний набір продуктів, через що неможливо замінити один продукт іншим.

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