У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО
Сьогодні, 09:42
У Свято Троїцькому соборі міста Луцька освятили перші вербові гілки для наймолодших прихожан.
Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
"Із уст дітей і немовлят вчинив Ти хвалу". Митрополит Михаїл подякував батькам, які привели дітей у кафедральний собор на всенічну свята Входу Господнього в Єрусалим. Ці діти перші прийняли освячення верби", - йдеться у дописі.
Публікуємо до вашої уваги світлини із богослужіння.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
"Із уст дітей і немовлят вчинив Ти хвалу". Митрополит Михаїл подякував батькам, які привели дітей у кафедральний собор на всенічну свята Входу Господнього в Єрусалим. Ці діти перші прийняли освячення верби", - йдеться у дописі.
Публікуємо до вашої уваги світлини із богослужіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО
Сьогодні, 09:42