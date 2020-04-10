У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.



"Із уст дітей і немовлят вчинив Ти хвалу". Митрополит Михаїл подякував батькам, які привели дітей у кафедральний собор на всенічну свята Входу Господнього в Єрусалим. Ці діти перші прийняли освячення верби", - йдеться у дописі.



Публікуємо до вашої уваги світлини із богослужіння.



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