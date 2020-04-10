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У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО

У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО
У Свято Троїцькому соборі міста Луцька освятили перші вербові гілки для наймолодших прихожан.

Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

"Із уст дітей і немовлят вчинив Ти хвалу". Митрополит Михаїл подякував батькам, які привели дітей у кафедральний собор на всенічну свята Входу Господнього в Єрусалим. Ці діти перші прийняли освячення верби", - йдеться у дописі.

Публікуємо до вашої уваги світлини із богослужіння.

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Теги: Вербна неділя, освячення, ПЦУ, Луцьк
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