Вербна неділя: що можна і заборонено робити в цей день





Вербна неділя – таку народну назву має велике церковне свято Вхід Господній в Єрусалим. У православ’ї воно входить до числа двунадесятих свят, - пише



Свято присвячене урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим. Відбулося це після того, як Христос воскресив праведного Лазаря й чутки про це диво поширилися багатьма містами.



У писанні сказано, що Ісус в’їжджав у місто верхи на ослі. Багато людей вийшли його зустрічати, вони обсипали шлях Христа квітами, пальмовими гілками й клали біля його ніг свій одяг. Так зустрічали лише царів. Але Ісус йшов до Єрусалиму не для земної влади, а на мученицьку смерть в ім'я спокутування гріхів людства.



Звичаї та традиції Вербної неділі



Підготовка до свята починається за декілька днів. Люди зрізають гілочки верби і ставлять вдома у воду, щоб вони розпустилися. Саме ними замінили пальмові гілки в тих країнах, де пальма не росте. Це єдине дерево, яке розпускається ранньою весною. До того ж у православних християн верба символізує чеснота, оновлення і нове життя.



Святкування Вербної неділі починається ввечері у суботу. У церквах проходять богослужіння та освячення верби. Ці гілки прийнято зберігати вдома цілий рік. Люди вірять, що освячена верба має велику захисну силу.



Існує також цікавий звичай, пов'язаний із вербовими гілочками. Так, люди злегка б'ють один одного вербними гілками і примовляють: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень Великдень" або "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий як земля". У такий спосіб християни нагадують один одному про наближення Великодня та бажають близькій людині здоров'я і добробуту.



Прикмети та повір’я на Вербну неділю



Якщо на Вербну неділю хороша погода – буде гарний урожай фруктів.



Вітряно у цей святковий день – до прохолодного літа.



Несподівано вдарив мороз – цього року як ніколи вродить пшениця.



Аби вдома був достаток і благополуччя, цього дня потрібно посадити або пересадити кімнатну квітку. Якщо вона добре ростиме, то слід очікувати прибутку, а якщо зів'яне – готуватися до збитків.



Якщо дівчина хоче в найближчому році вийти заміж, то їй необхідно до світанку наламати гілок на молодий вербі, покласти їх біля ліжка й весь день думати про кохану людину.



Перед початком важливої справи слід з’їсти декілька бруньок верби, припасеної у Вербну неділю, – це допоможе залучити удачу.



Щоб отримати гарний урожай, початком сезону польових робіт слід увіткнути в землю гілочки верби.



Боязким і несміливим людям у Вербну неділю, прийшовши з церкви, слід убити в стіну кілочок з освяченої гілки верби – вона допоможе позбутися страхів, боягузтва і нерішучості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 квітня православні християни святкують велике церковне свято присвячене урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим.Вербна неділя – таку народну назву має велике церковне свято Вхід Господній в Єрусалим. У православ’ї воно входить до числа двунадесятих свят, - пише УНІАН. Свято присвячене урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим. Відбулося це після того, як Христос воскресив праведного Лазаря й чутки про це диво поширилися багатьма містами.У писанні сказано, що Ісус в’їжджав у місто верхи на ослі. Багато людей вийшли його зустрічати, вони обсипали шлях Христа квітами, пальмовими гілками й клали біля його ніг свій одяг. Так зустрічали лише царів. Але Ісус йшов до Єрусалиму не для земної влади, а на мученицьку смерть в ім'я спокутування гріхів людства.Підготовка до свята починається за декілька днів. Люди зрізають гілочки верби і ставлять вдома у воду, щоб вони розпустилися. Саме ними замінили пальмові гілки в тих країнах, де пальма не росте. Це єдине дерево, яке розпускається ранньою весною. До того ж у православних християн верба символізує чеснота, оновлення і нове життя.Святкування Вербної неділі починається ввечері у суботу. У церквах проходять богослужіння та освячення верби. Ці гілки прийнято зберігати вдома цілий рік. Люди вірять, що освячена верба має велику захисну силу.Існує також цікавий звичай, пов'язаний із вербовими гілочками. Так, люди злегка б'ють один одного вербними гілками і примовляють: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень Великдень" або "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий як земля". У такий спосіб християни нагадують один одному про наближення Великодня та бажають близькій людині здоров'я і добробуту.Якщо на Вербну неділю хороша погода – буде гарний урожай фруктів.Вітряно у цей святковий день – до прохолодного літа.Несподівано вдарив мороз – цього року як ніколи вродить пшениця.Аби вдома був достаток і благополуччя, цього дня потрібно посадити або пересадити кімнатну квітку. Якщо вона добре ростиме, то слід очікувати прибутку, а якщо зів'яне – готуватися до збитків.Якщо дівчина хоче в найближчому році вийти заміж, то їй необхідно до світанку наламати гілок на молодий вербі, покласти їх біля ліжка й весь день думати про кохану людину.Перед початком важливої справи слід з’їсти декілька бруньок верби, припасеної у Вербну неділю, – це допоможе залучити удачу.Щоб отримати гарний урожай, початком сезону польових робіт слід увіткнути в землю гілочки верби.Боязким і несміливим людям у Вербну неділю, прийшовши з церкви, слід убити в стіну кілочок з освяченої гілки верби – вона допоможе позбутися страхів, боягузтва і нерішучості.

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