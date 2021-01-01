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5 смертей і 228 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

5 смертей і 228 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 228 випадків захворювання на COVID-19.

Минулої доби зафіксували 5 летальних випадків, спричинених хворобою, - повідомляють у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 75,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 4,
Рожищенський район – 9,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 10,
Іваничівський район – 3,
Локачинський район – 3,
Ковельський район – 62,
Ратнівський район – 6,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 12.

Усього станом на 25 квітня в області зареєстровано 55 820 випадків.
Одужало – 46 635 осіб (за останню добу – 152).

Летальні випадки – 958 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 1, Іваничівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежено 215 172 особи, за минулу добу обстежено - 620 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, смерть
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