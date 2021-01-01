5 смертей і 228 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Минулої доби зафіксували 5 летальних випадків, спричинених хворобою, - повідомляють у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 75,

Луцький район – 29,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 4,

Рожищенський район – 9,

м. Нововолинськ – 6,

Володимир-Волинський район – 10,

Іваничівський район – 3,

Локачинський район – 3,

Ковельський район – 62,

Ратнівський район – 6,

Любешівський район – 2,

Маневицький район – 12.



Усього станом на 25 квітня в області зареєстровано 55 820 випадків.

Одужало – 46 635 осіб (за останню добу – 152).



Летальні випадки – 958 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 1, Іваничівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежено 215 172 особи, за минулу добу обстежено - 620 осіб.

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