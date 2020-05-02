вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію

У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію
У православних храмах Волині лунатимуть передзвони в пам'ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляють у Волинській єпархії УПЦ.

Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 26 квітня 2021 року, у день 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в межах проведення акції “Чорнобильський дзвін” у всіх храмах та монастирях єпархї звершать передзвін у пам’ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Молитовний передзвін проведуть о 8:00.

У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію


У 1986 році на Чорнобильському реакторі № 4 прогримів вибух. Для ліквідації наслідків жахливої аварії було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Ця аварія визнана найбільшою в історії всієї атомної енергетики й за кількістю загиблих, і по числу постраждалих від її наслідків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, УПЦ, Чорнобиль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:00
У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію
Сьогодні, 19:41
Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Сьогодні, 19:00
Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
У селі на Волині будинок священника залили гноївкою. ФОТО У селі на Волині будинок священника залили гноївкою. ФОТО
15 квітень, 23:15
У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ
02 травень, 2020, 21:56
Чорнобиль продовжує впливати на здоров’я жителів Волині Чорнобиль продовжує впливати на здоров’я жителів Волині
24 квітень, 2020, 10:00
Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО Волинські священники організували автомобільний хресний хід. ФОТО
23 березень, 2020, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дзідзьо розлучається зі своєю дружиною. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:00
 0
У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію
Сьогодні, 19:41
 0
Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8