У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію
Сьогодні, 19:41
У православних храмах Волині лунатимуть передзвони в пам'ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомляють у Волинській єпархії УПЦ.
Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 26 квітня 2021 року, у день 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в межах проведення акції “Чорнобильський дзвін” у всіх храмах та монастирях єпархї звершать передзвін у пам’ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Молитовний передзвін проведуть о 8:00.
У 1986 році на Чорнобильському реакторі № 4 прогримів вибух. Для ліквідації наслідків жахливої аварії було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Ця аварія визнана найбільшою в історії всієї атомної енергетики й за кількістю загиблих, і по числу постраждалих від її наслідків.
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Про це повідомляють у Волинській єпархії УПЦ.
Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 26 квітня 2021 року, у день 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в межах проведення акції “Чорнобильський дзвін” у всіх храмах та монастирях єпархї звершать передзвін у пам’ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Молитовний передзвін проведуть о 8:00.
У 1986 році на Чорнобильському реакторі № 4 прогримів вибух. Для ліквідації наслідків жахливої аварії було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Ця аварія визнана найбільшою в історії всієї атомної енергетики й за кількістю загиблих, і по числу постраждалих від її наслідків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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