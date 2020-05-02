У волинських храмах лунатимуть дзвони в пам'ять про Чорнобильську трагедію

У православних храмах Волині лунатимуть передзвони в пам'ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.Про це повідомляють у Волинській єпархії УПЦ.Відповідно до благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 26 квітня 2021 року, у день 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в межах проведення акції “Чорнобильський дзвін” у всіх храмах та монастирях єпархї звершать передзвін у пам’ять про загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.Молитовний передзвін проведуть о 8:00.У 1986 році на Чорнобильському реакторі № 4 прогримів вибух. Для ліквідації наслідків жахливої аварії було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Ця аварія визнана найбільшою в історії всієї атомної енергетики й за кількістю загиблих, і по числу постраждалих від її наслідків.