На Волині школяр допоміг копам гасити пожежу. ФОТО

На Волині одинадцятикласник прийшов на допомогу поліцейським, які гасили пожежу в полі.Про це йдеться на сторінці поліцейських офіцерів громади у Волинській області.Патрулюючи територію населених пунктів Вишнівської громади, поліцейські в селі Машів виявили горіння сухостою, який підпалили невідомі особи.Правоохоронці почали гасити полум‘я, адже вогонь вже зайняв велику ділянку трави і міг наробити біди.Якраз у той момент поряд знаходився учень 11-го класу Машівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад",. Хлопець проживає в цій громаді. Розуміючи, що офіцерам громади потрібна допомога, без вагань почав набирати воду та разом гасити сухостій.На щастя, спільними зусилями вдалось локалізувати пожежу та запобігти біді.Після такого вчинку, поліцейські офіцери громад не залишились байдужими, та від імені голови Вишнівської громади і особисто від себе вирішили нагородити юного помічника, а саме приїхали в навчальний заклад, де саме навчається Олег та нагородили його почесною грамотою за допомогу в локалізації пожежі.