Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО

У поліції Волині повідомили деталі страшної автотрощі, внаслідок якої загинуло троє людей: чоловік і двоє дітей.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо, вчора, близько 19-ї години, на автодорозі М-07 (Київ—Ковель—Ягодин), 464 км 500 мНа місце події прибули патрульні відділу організації несення служби у місті Ковелі УПП. Інспектори попередньо встановили, що водій автомобіля Citroen C5, який рухався в сторону міста Любомиль, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив лобове зіткнення із вантажним транспортним засобом Mercedes-Benz Actros з напівпричепом Krone Sd, який рухався в сторону міста Ковеля.На момент ДТП в автомобілі Citroen C5 перебували два пасажира. На жаль, водій та пасажири легковика отримали травми не сумісні з життям.На місці події працювали всі необхідні служби та слідчі Ковельського районного управління поліції.