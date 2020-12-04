вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО

Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
У поліції Волині повідомили деталі страшної автотрощі, внаслідок якої загинуло троє людей: чоловік і двоє дітей.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.

Нагадаємо, вчора, близько 19-ї години, на автодорозі М-07 (Київ—Ковель—Ягодин), 464 км 500 м трапилась смертельна ДТП за участю двох транспортних засобів.

На місце події прибули патрульні відділу організації несення служби у місті Ковелі УПП. Інспектори попередньо встановили, що водій автомобіля Citroen C5, який рухався в сторону міста Любомиль, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив лобове зіткнення із вантажним транспортним засобом Mercedes-Benz Actros з напівпричепом Krone Sd, який рухався в сторону міста Ковеля.

На момент ДТП в автомобілі Citroen C5 перебували два пасажира. На жаль, водій та пасажири легковика отримали травми не сумісні з життям.
Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО

На місці події працювали всі необхідні служби та слідчі Ковельського районного управління поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Вербна неділя: що можна і заборонено робити в цей день
Сьогодні, 11:03
5 смертей і 228 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО
Сьогодні, 09:42
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО Неподалік від Луцька кросовер зіткнувся з трактором: водій загинув, неповнолітній пасажир тяжко травмувався. ФОТО
04 грудень, 2020, 21:16
На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
16 липень, 2020, 15:54
У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії У автотрощі на Рівненщині загинуло троє волинян та трирічна дитина із Житомира: подробиці трагедії
08 червень, 2020, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
Сьогодні, 11:29
 0
Вербна неділя: що можна і заборонено робити в цей день
Сьогодні, 11:03
 0
5 смертей і 228 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
 0
У Луцьку для дітей освятили перші вербові гілки. ФОТО
Сьогодні, 09:42
 0
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8