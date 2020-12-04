Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
Сьогодні, 11:29
У поліції Волині повідомили деталі страшної автотрощі, внаслідок якої загинуло троє людей: чоловік і двоє дітей.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, вчора, близько 19-ї години, на автодорозі М-07 (Київ—Ковель—Ягодин), 464 км 500 м трапилась смертельна ДТП за участю двох транспортних засобів.
На місце події прибули патрульні відділу організації несення служби у місті Ковелі УПП. Інспектори попередньо встановили, що водій автомобіля Citroen C5, який рухався в сторону міста Любомиль, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив лобове зіткнення із вантажним транспортним засобом Mercedes-Benz Actros з напівпричепом Krone Sd, який рухався в сторону міста Ковеля.
На момент ДТП в автомобілі Citroen C5 перебували два пасажира. На жаль, водій та пасажири легковика отримали травми не сумісні з життям.
На місці події працювали всі необхідні служби та слідчі Ковельського районного управління поліції.
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Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, вчора, близько 19-ї години, на автодорозі М-07 (Київ—Ковель—Ягодин), 464 км 500 м трапилась смертельна ДТП за участю двох транспортних засобів.
На місце події прибули патрульні відділу організації несення служби у місті Ковелі УПП. Інспектори попередньо встановили, що водій автомобіля Citroen C5, який рухався в сторону міста Любомиль, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив лобове зіткнення із вантажним транспортним засобом Mercedes-Benz Actros з напівпричепом Krone Sd, який рухався в сторону міста Ковеля.
На момент ДТП в автомобілі Citroen C5 перебували два пасажира. На жаль, водій та пасажири легковика отримали травми не сумісні з життям.
На місці події працювали всі необхідні служби та слідчі Ковельського районного управління поліції.
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