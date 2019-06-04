П'яний волинянин збив дівчину та втік з місця ДТП
Сьогодні, 13:17
У місті Рожище сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п'яного водія-втікача.
На вулиці Промисловій водій збив дівчину та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, - повідомляє Район.Рожище.
Інцидент стався о 1:20 24 квітня.
За словами поліцейських, п'ятеро дівчат поверталися із селища Дубище у Рожище. Їм на зустріч виїхав автомобіль Skoda Octavia білого кольору. Не зменшуючи швидкості, автомобіль збив рожищанку, 1998 року народження, та втік з місця події.
Дівчину госпіталізували до лікарні.
Працівники поліції розшукали та затримали водія авто. Ним виявився рожищанин 1995 року народження. Він був у стані алкогольного сп'яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.
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На вулиці Промисловій водій збив дівчину та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, - повідомляє Район.Рожище.
Інцидент стався о 1:20 24 квітня.
За словами поліцейських, п'ятеро дівчат поверталися із селища Дубище у Рожище. Їм на зустріч виїхав автомобіль Skoda Octavia білого кольору. Не зменшуючи швидкості, автомобіль збив рожищанку, 1998 року народження, та втік з місця події.
Дівчину госпіталізували до лікарні.
Працівники поліції розшукали та затримали водія авто. Ним виявився рожищанин 1995 року народження. Він був у стані алкогольного сп'яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А дівчат перевірили на стан сп"яніння? Уявляю як вони йшли - зайнявши пів дороги і не звертаючи уваги на дорожню обстановку.
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