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П'яний волинянин збив дівчину та втік з місця ДТП

П'яний волинянин збив дівчину та втік з місця ДТП
У місті Рожище сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п'яного водія-втікача.

На вулиці Промисловій водій збив дівчину та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, - повідомляє Район.Рожище.

Інцидент стався о 1:20 24 квітня.

За словами поліцейських, п'ятеро дівчат поверталися із селища Дубище у Рожище. Їм на зустріч виїхав автомобіль Skoda Octavia білого кольору. Не зменшуючи швидкості, автомобіль збив рожищанку, 1998 року народження, та втік з місця події.

Дівчину госпіталізували до лікарні.

Працівники поліції розшукали та затримали водія авто. Ним виявився рожищанин 1995 року народження. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

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Теги: Волинь, Рожище, аварія
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Коментарі 1
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А дівчат перевірили на стан сп"яніння? Уявляю як вони йшли - зайнявши пів дороги і не звертаючи уваги на дорожню обстановку.
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