П'яний волинянин збив дівчину та втік з місця ДТП





На вулиці Промисловій водій збив дівчину та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, - повідомляє

Інцидент стався о 1:20 24 квітня.



За словами поліцейських, п'ятеро дівчат поверталися із селища Дубище у Рожище. Їм на зустріч виїхав автомобіль Skoda Octavia білого кольору. Не зменшуючи швидкості, автомобіль збив рожищанку, 1998 року народження, та втік з місця події.



Дівчину госпіталізували до лікарні.



Працівники поліції розшукали та затримали водія авто. Ним виявився рожищанин 1995 року народження. Він був у стані алкогольного сп'яніння.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

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Інцидент стався о 1:20 24 квітня.За словами поліцейських, п'ятеро дівчат поверталися із селища Дубище у Рожище. Їм на зустріч виїхав автомобіль Skoda Octavia білого кольору. Не зменшуючи швидкості, автомобіль збив рожищанку, 1998 року народження, та втік з місця події.Дівчину госпіталізували до лікарні.Працівники поліції розшукали та затримали водія авто. Ним виявився рожищанин 1995 року народження. Він був у стані алкогольного сп'яніння.Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами від трьох до п’яти років.

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