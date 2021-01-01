Як у Луцьку освячують вербу в храмі прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 12:36
У церкві Великомученика Юрія Переможця, що знаходиться на території Луцького прикордоного загону, у неділю, 25 квітня, відбувається святкова літургія.
Вже традиційно у цей день, тут освячують вербу, - про це повідомляє ІА Конкурент.
Чимало лучан зібралися у храмі, аби освятити вербу. Незважаючи на морозний ранок, в церкві й чимало дітей.
Артем і Ілля, які стоять неподалік від входу у церкву, продають вербу. Один пучок вартує у них 10 гривень. Хлопці кажуть, що сьогодні їм вдалося багато продати.
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Вже традиційно у цей день, тут освячують вербу, - про це повідомляє ІА Конкурент.
Чимало лучан зібралися у храмі, аби освятити вербу. Незважаючи на морозний ранок, в церкві й чимало дітей.
Артем і Ілля, які стоять неподалік від входу у церкву, продають вербу. Один пучок вартує у них 10 гривень. Хлопці кажуть, що сьогодні їм вдалося багато продати.
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