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Як у Луцьку освячують вербу в храмі прикордонників. ФОТО

Як у Луцьку освячують вербу в храмі прикордонників. ФОТО
У церкві Великомученика Юрія Переможця, що знаходиться на території Луцького прикордоного загону, у неділю, 25 квітня, відбувається святкова літургія.

Вже традиційно у цей день, тут освячують вербу, - про це повідомляє ІА Конкурент.

Чимало лучан зібралися у храмі, аби освятити вербу. Незважаючи на морозний ранок, в церкві й чимало дітей.
Як у Луцьку освячують вербу в храмі прикордонників. ФОТО


Артем і Ілля, які стоять неподалік від входу у церкву, продають вербу. Один пучок вартує у них 10 гривень. Хлопці кажуть, що сьогодні їм вдалося багато продати.
Як у Луцьку освячують вербу в храмі прикордонників. ФОТО



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Теги: Волинь, Луцьк, Вербна неділя
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