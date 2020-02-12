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У Німеччині підтримали надання Україні зброї та бойових кораблів

У Німеччині підтримали надання Україні зброї та бойових кораблів
Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування.

Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні, проте, у Німеччині є багато прихильників цієї ідеї, - пише DW.

Україна зверталася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією. Про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опублікованій на сайті ввечері у суботу, 24 квітня.

Список прохань Києва опинився у розпорядженні видання. У ньому: боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Зазначається, що раніше українська сторона безуспішно просила Берлін передати списані корвети. Такі пріоритети, додає видання, пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей для можливого вторгнення РФ.

Утім, прохання Києва, як зазначає видання, поки були марними. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який представляє соціал-демократів, негативно поставився до можливих поставок озброєнь українській стороні, повідомили джерела FAS. Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.

Ідею підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). У інтерв'ю виданню він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки "Росія погрожує війною".

Посол України в ФРН Андрій Мельник подякував Реттґену за його позицію. "Вдячний Норберту Реттґену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна", - написав Мельник у своєму мікроблозі Twitter ввечері 24 квітня.

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Теги: Україна, Німеччина
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