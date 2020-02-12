У Німеччині підтримали надання Україні зброї та бойових кораблів





Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні, проте, у Німеччині є багато прихильників цієї ідеї, - пише



Україна зверталася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією. Про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опублікованій на сайті ввечері у суботу, 24 квітня.



Список прохань Києва опинився у розпорядженні видання. У ньому: боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.



Зазначається, що раніше українська сторона безуспішно просила Берлін передати списані корвети. Такі пріоритети, додає видання, пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей для можливого вторгнення РФ.



Утім, прохання Києва, як зазначає видання, поки були марними. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який представляє соціал-демократів, негативно поставився до можливих поставок озброєнь українській стороні, повідомили джерела FAS. Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.



Ідею підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). У інтерв'ю виданню він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки "Росія погрожує війною".



Посол України в ФРН Андрій Мельник подякував Реттґену за його позицію. "Вдячний Норберту Реттґену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна", - написав Мельник у своєму мікроблозі Twitter ввечері 24 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування.Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні, проте, у Німеччині є багато прихильників цієї ідеї, - пише DW Україна зверталася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією. Про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опублікованій на сайті ввечері у суботу, 24 квітня.Список прохань Києва опинився у розпорядженні видання. У ньому: боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.Зазначається, що раніше українська сторона безуспішно просила Берлін передати списані корвети. Такі пріоритети, додає видання, пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей для можливого вторгнення РФ.Утім, прохання Києва, як зазначає видання, поки були марними. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який представляє соціал-демократів, негативно поставився до можливих поставок озброєнь українській стороні, повідомили джерела FAS. Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.Ідею підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). У інтерв'ю виданню він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки "Росія погрожує війною".Посол України в ФРН Андрій Мельник подякував Реттґену за його позицію. "Вдячний Норберту Реттґену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна", - написав Мельник у своєму мікроблозі Twitter ввечері 24 квітня.

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