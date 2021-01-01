Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 19-25 квітня. ВІДЕО

Міський голова Ковеля Ігор Чайка підготував черговий дайджест про події робочого тижня з 19-25 квітня.Зокрема, у дайджесті про роботу над програмою розвитку туризму в Ковельській громаді, завершальний етап Весняної толоки, основні моменти під час восьмої сесії міської ради, чому більш жорсткі карантинні обмеження цього тижня діятимуть для кількох дитсадків Ковеля, як в Ковелі вшанували пам'ять про Аллу Полякову, яка багато років очолювала Ковельську філію ГО «Союз Українок».