В Україні виділять мільярд гривень на ноутбуки для вчителів
Сьогодні, 16:42
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування коштів для придбання ноутбуків для педагогічних працівників шкіл, які беруть участь в організації дистанційного навчання.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, коментуючи затвердження урядом відповідного порядку та умов, що визначають механізм надання й розподілу субвенції, - пише "Освіта.ua".
Очікується, що розмір субвенції складатиме 1 млрд грн, 980 млн з яких спрямують на придбання ноутбуків для вчителів шкіл з метою організації дистанційного навчання та інших форм здобуття середньої освіти з використанням дистанційних технологій.
Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу в школі. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами ноутбуки зможуть надаватися у користування педагогічним працівникам для належної організації уроків.
Кошти субвенції передбачені Державним бюджетом на 2021 рік.
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Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, коментуючи затвердження урядом відповідного порядку та умов, що визначають механізм надання й розподілу субвенції, - пише "Освіта.ua".
Очікується, що розмір субвенції складатиме 1 млрд грн, 980 млн з яких спрямують на придбання ноутбуків для вчителів шкіл з метою організації дистанційного навчання та інших форм здобуття середньої освіти з використанням дистанційних технологій.
Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу в школі. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами ноутбуки зможуть надаватися у користування педагогічним працівникам для належної організації уроків.
Кошти субвенції передбачені Державним бюджетом на 2021 рік.
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