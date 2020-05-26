В Україні виділять мільярд гривень на ноутбуки для вчителів





Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, коментуючи затвердження урядом відповідного порядку та умов, що визначають механізм надання й розподілу субвенції, - пише



Очікується, що розмір субвенції складатиме 1 млрд грн, 980 млн з яких спрямують на придбання ноутбуків для вчителів шкіл з метою організації дистанційного навчання та інших форм здобуття середньої освіти з використанням дистанційних технологій.



Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу в школі. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами ноутбуки зможуть надаватися у користування педагогічним працівникам для належної організації уроків.



Кошти субвенції передбачені Державним бюджетом на 2021 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування коштів для придбання ноутбуків для педагогічних працівників шкіл, які беруть участь в організації дистанційного навчання.Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, коментуючи затвердження урядом відповідного порядку та умов, що визначають механізм надання й розподілу субвенції, - пише "Освіта.ua" Очікується, що розмір субвенції складатиме 1 млрд грн, 980 млн з яких спрямують на придбання ноутбуків для вчителів шкіл з метою організації дистанційного навчання та інших форм здобуття середньої освіти з використанням дистанційних технологій.Придбані ноутбуки закріплюватимуться за навчальними кабінетами та використовуватимуться виключно для організації освітнього процесу в школі. У разі встановлення заборони на відвідування закладів освіти її здобувачами ноутбуки зможуть надаватися у користування педагогічним працівникам для належної організації уроків.Кошти субвенції передбачені Державним бюджетом на 2021 рік.

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