Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО





Змагання відбувалися 22-24 квітня у місті Харкові.



Попри складну епідеміологічну ситуацію, стіни Харківського Палацу спорту «Локомотив» зібрали понад 600 учасників - представників чи не з усіх регіонів України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Білорусії, Таджикистану та Литви.



Цьогорічний склад збірної від нашого регіону об‘єднав кращих спортсменів провідних бійцівських клубів м. Луцька:



СК «ВОЇН» (тренери: Зінчук А., Василенко Д., Башук Ю., Бондаренко О., Велієв С.);



ВРКБМ «PRIDE» (тренери: Кулаков О., Павлюк Р., Протасюк А., Петрушко Д.);



СК «BUSHIDO» (тренери: Панасюк О., Щурук Д.); КБМ



«FENIX» (тренер: Сьомін Р.);



ВРКЄ «LEGION» (тренери: Заболотний А., Щур Є.);



БК «GARDA» (тренери: Савчук М., Ковальчук Д. , Сильман І. , Казакова В.)



За результатами запеклих протистоянь на татамі і в Октагоні, Волинь має 17 чемпіонів Європи WCFF 2021:



Анікін Ілля (ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)

Зінчук Давид (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)

Гущук Іван (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)

Лукашенко Леля (СК «ВОЇН», розділ - ММА)

Ващук Володимир (СК «BUSHIDO», розділ - ММА)

Панасюк Антон (СК «ВОЇН», розділ - ММА)

Філонюк Захар (ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)

Іваникович Василь (СК «BUSHIDO», розділ - ММА)

Ковальчук Дарина (КБМ «FENIX», розділ - рукопаш)

Кесарелі Владислав (ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)

Семенюк Артур (СК «ВОЇН», розділ - рукопаш)

Юскевич Назарій - (СК «ВОЇН», розділ - ММА)

Митрофанюк Юлія (СК «ВОЇН», розділ - рукопаш)

Пасич Юрій - (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)

Чайковський Максим - (СК «ВОЇН», розділ - ММА)

Поремчук Іван - (СК «ВОЇН», розділ - ММА)

Петровський Максим - (ВРКЄ «LEGION», розділ - ММА)



Після серії літніх навчально-тренувальних зборів, волиняни представлятимуть честь України на Кубку Європи з козацького двобою, що відбуватиметься у Варшаві (Польща)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени повернулися додому з нагородами Чемпіонату Європи з козацького двобою.Змагання відбувалися 22-24 квітня у місті Харкові.Попри складну епідеміологічну ситуацію, стіни Харківського Палацу спорту «Локомотив» зібрали понад 600 учасників - представників чи не з усіх регіонів України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Білорусії, Таджикистану та Литви.Цьогорічний склад збірної від нашого регіону об‘єднав кращих спортсменів провідних бійцівських клубів м. Луцька:СК «ВОЇН» (тренери: Зінчук А., Василенко Д., Башук Ю., Бондаренко О., Велієв С.);ВРКБМ «PRIDE» (тренери: Кулаков О., Павлюк Р., Протасюк А., Петрушко Д.);СК «BUSHIDO» (тренери: Панасюк О., Щурук Д.); КБМ«FENIX» (тренер: Сьомін Р.);ВРКЄ «LEGION» (тренери: Заболотний А., Щур Є.);БК «GARDA» (тренери: Савчук М., Ковальчук Д. , Сильман І. , Казакова В.)За результатами запеклих протистоянь на татамі і в Октагоні, Волинь має 17 чемпіонів Європи WCFF 2021:(ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)(СК «ВОЇН», розділ - греплінг)(СК «ВОЇН», розділ - греплінг)(СК «ВОЇН», розділ - ММА)(СК «BUSHIDO», розділ - ММА)(СК «ВОЇН», розділ - ММА)(ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)(СК «BUSHIDO», розділ - ММА)(КБМ «FENIX», розділ - рукопаш)(ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)(СК «ВОЇН», розділ - рукопаш)- (СК «ВОЇН», розділ - ММА)(СК «ВОЇН», розділ - рукопаш)- (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)- (СК «ВОЇН», розділ - ММА)- (СК «ВОЇН», розділ - ММА)- (ВРКЄ «LEGION», розділ - ММА)Після серії літніх навчально-тренувальних зборів, волиняни представлятимуть честь України на Кубку Європи з козацького двобою, що відбуватиметься у Варшаві (Польща)

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