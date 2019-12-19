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Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО

Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО
Волинські спортсмени повернулися додому з нагородами Чемпіонату Європи з козацького двобою.

Змагання відбувалися 22-24 квітня у місті Харкові.

Попри складну епідеміологічну ситуацію, стіни Харківського Палацу спорту «Локомотив» зібрали понад 600 учасників - представників чи не з усіх регіонів України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Білорусії, Таджикистану та Литви.

Цьогорічний склад збірної від нашого регіону об‘єднав кращих спортсменів провідних бійцівських клубів м. Луцька:

СК «ВОЇН» (тренери: Зінчук А., Василенко Д., Башук Ю., Бондаренко О., Велієв С.);

ВРКБМ «PRIDE» (тренери: Кулаков О., Павлюк Р., Протасюк А., Петрушко Д.);

СК «BUSHIDO» (тренери: Панасюк О., Щурук Д.); КБМ

«FENIX» (тренер: Сьомін Р.);

ВРКЄ «LEGION» (тренери: Заболотний А., Щур Є.);

БК «GARDA» (тренери: Савчук М., Ковальчук Д. , Сильман І. , Казакова В.)

За результатами запеклих протистоянь на татамі і в Октагоні, Волинь має 17 чемпіонів Європи WCFF 2021:

Анікін Ілля (ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)
Зінчук Давид (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)
Гущук Іван (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)
Лукашенко Леля (СК «ВОЇН», розділ - ММА)
Ващук Володимир (СК «BUSHIDO», розділ - ММА)
Панасюк Антон (СК «ВОЇН», розділ - ММА)
Філонюк Захар (ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)
Іваникович Василь (СК «BUSHIDO», розділ - ММА)
Ковальчук Дарина (КБМ «FENIX», розділ - рукопаш)
Кесарелі Владислав (ВРКБМ «PRIDE», розділ - ММА)
Семенюк Артур (СК «ВОЇН», розділ - рукопаш)
Юскевич Назарій - (СК «ВОЇН», розділ - ММА)
Митрофанюк Юлія (СК «ВОЇН», розділ - рукопаш)
Пасич Юрій - (СК «ВОЇН», розділ - греплінг)
Чайковський Максим - (СК «ВОЇН», розділ - ММА)
Поремчук Іван - (СК «ВОЇН», розділ - ММА)
Петровський Максим - (ВРКЄ «LEGION», розділ - ММА)

Після серії літніх навчально-тренувальних зборів, волиняни представлятимуть честь України на Кубку Європи з козацького двобою, що відбуватиметься у Варшаві (Польща)

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Теги: спорт, козацький двобій
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