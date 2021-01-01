Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня





Про це повідомляє Sinoptіk.



За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, 26 квітня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в повітрі прогнозують сильні заморозки. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0,-5⁰ морозу, вдень 4-9⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptіk.За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, 26 квітня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в повітрі прогнозують сильні заморозки. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0,-5⁰ морозу, вдень 4-9⁰ тепла.

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