Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Сьогодні, 19:00
Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptіk.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, 26 квітня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в повітрі прогнозують сильні заморозки. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0,-5⁰ морозу, вдень 4-9⁰ тепла.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, 26 квітня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в повітрі прогнозують сильні заморозки. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0,-5⁰ морозу, вдень 4-9⁰ тепла.
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