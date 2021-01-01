вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptіk.

За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, 26 квітня на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в повітрі прогнозують сильні заморозки. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0,-5⁰ морозу, вдень 4-9⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Сьогодні, 19:00
Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У волинському селі патріотично розмалювали занедбану автобусну зупинку
Сьогодні, 18:04
На Волині школяр допоміг копам гасити пожежу. ФОТО
Сьогодні, 17:23
В Україні виділять мільярд гривень на ноутбуки для вчителів
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
Мокрий сніг та дощ: якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Благовіщення Мокрий сніг та дощ: якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Благовіщення
06 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 5 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 5 квітня
04 квітень, 19:00
Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 15 березня Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 15 березня
14 березень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 березня Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 13 березня
12 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Чемпіонами Європи з козацького двобою стали 17 волинян. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
У волинському селі патріотично розмалювали занедбану автобусну зупинку
Сьогодні, 18:04
 0
На Волині школяр допоміг копам гасити пожежу. ФОТО
Сьогодні, 17:23
 0
В Україні виділять мільярд гривень на ноутбуки для вчителів
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8