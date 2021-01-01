Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня. АДРЕСИ

26 квітня у зв'язку з плановим ремонтом ліній електропередач у окремих населених пунктах області буде відсутнє електропостачання.Про це повідомляють у "Волиньобленерго".У Луцьку, з 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Ковельській (частково), Лескова, Качалова, Приміська (частково), Глушець, 41-44, проспекті Волі, 66Б, 48 та провулку Качалова. З 13:30 до 17:00 електропостачання відключать на вулиці Космонавтів, Глієра, Вороніхіна (частково)З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Красностав, Житані, Суходоли та вулицях Ковельській, Крилова, Кунцевича, Миколаївській, Шухевича у Володимира-Волинського.З 9:00 до 17:00 електропостачання відімкнуть у селах Марковичі та Галичани.З 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться жителі сіл Низкиничі, Луковичі, Риковичі, Млинище.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Тоболи, Воєгоща та на вулицях Волі, Шевченка, Дзержинського у Камені-Каширському.З 8:30 до 17:00 без світла залишаться жителі сіл Пальче, Рудочка, Прилуцьке, та на вулицях Холмській, Чкалова, Івага Франка, Залізничній, Київській, Літописній, Січових Стрільців у Ківерцях.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Сільце, Мошена та на вулиці Т.Боровця у Ковелі.З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі сіл Войнин, Крухиничі, Зубрильне та жителі вулиці Луцької, Гагаріна, провулку Луцького у селищі Локачі.З 9:30 до 17:00 електропостачання не буде у селах Зміїнець, Великий Омеляник, Тарасове, Струмівка, а з 10:00 до 13:00 у селі Усичі.З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Незалежності, Костельній, Укрю. Армії, Самохіна, Наталії Ужвій, Хотимського, Завальській, Промиловій та у селі Затишшя.З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Деревок, а з 11:00 до 16:00 у селах Каливиця, Щитинь та Мала Глуша.З 10:00 до 17:00 без світла залишаться жителі села Хряськ, Новосілки, селища КолкиЗ 11:00 до 13:00 у селищі Маневичі.З 9:00 до 17:00 світла не буде за адресами: вулиця Матросова 2-18, 3-13, вулиця Шептицького 11-19, 10-16, провулок Поштовий 3,5.З 10 до 17:00 без світла залишаться жителі села Мельники-Річицькі, з 11:00 до 13:00 світла не буде у селах Гірники, Жиричі.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Кременець, Береськ, Уляники, Рудня, Переспа, Вишеньки, Кроватка, Берегове, Духче, Іванівка, Корсині, Літогоща, Сокіл, Навіз, Крижівка, Незвір, Луків та на вулицях Героїв УПА, 21-54, Ватутіна, Макаренка, 2-10, Сухарєва, Набережній у Рожищі.З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Кукуріки.З 10:00 до 16:30 світла не буде у селі Обеніжи, Дольськ, Радовичі.